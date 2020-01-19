Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Новая газета»: добычей нефти в Сирии займутся две связанные с Пригожиным компании

В декабре 2019 года российские компании «Велада» и «Меркурий» заключили с парламентом Сирии договоры на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений. По данным «Новой газеты», обе компании связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
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Связанные с Пригожиным компании займутся геологоразведкой и добычей нефти в Сирии. В штате одной из них — два человека

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