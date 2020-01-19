Общество
Коммерсантъ«Новая газета»: добычей нефти в Сирии займутся две связанные с Пригожиным компании
В декабре 2019 года российские компании «Велада» и «Меркурий» заключили с парламентом Сирии договоры на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений. По данным «Новой газеты», обе компании связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
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Политика
Трамп и демократы сделали заявления перед слушаниями по импичменту
Перед Новым годом Палата представителей США утвердила две статьи обвинения против Трампа – главу американского государства обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Шоу-бизнес
Помудревшая Ольга Бузова поздравила себя с днем рождения
Помудревшая Ольга Бузова 20 января отмечает 34-летие. Певица сама себя поздравила с днем рождения в микроблоге Instagram.
Происшествия
Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок
При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Политика
РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.
Общество
В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта
Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим пытались атаковать боевики
Инцидент произошел 19 января в Сирии: боевики совершили попытку атаковать авиабазу Хмеймим.
Общество
Мишустина на посту главы ФНС заменил его заместитель
В конце прошлой недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, ранее занимавшего должность заместителя.
Происшествия
Суды Петербурга вновь эвакуируют
Армия и оружие
В Индии танк T-72M1 встал на дыбы в День армии
Военные из Индии смогли показать возможности танков T-72M1, один из которых встал на дыбы. Соответственная запись доступна на YouTube.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку, если его обвинят в подлинной коррупции. Об этом он сам заявил The Times of Israel.
Шоу-бизнес
В Сети появилось первое фото со свадьбы Дарьи Жуковой
Экс-супруга миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова недавно отпраздновала свадебную церемонию вместе со своим возлюбленным - греческим миллионером Ставросом Ниархосом.
Кино
На Netflix выйдут лучшие мультфильмы Хаяо Миядзаки
Netflix получила права на большинство мультфильмов студии Ghibli, основанной популярным аниматором Хаяо Миядзаки.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Общество
Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию
Режиссер Сергей Соловьев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" источник в окружении режиссера.
Политика
Путин выступил против бессрочного президентства
Кино
В Магадане проходит кастинг для съемок фильма о Вяльбе
Кастинг детей для съемок фильма о лыжнице Елене Вяльбе, которая начинала свою карьеру на Колыме, проходит в Магадане.
Экономика
Группа «Эталон» подала заявку на листинг на Мосбирже
Группа «Эталон», одна из крупнейших девелоперских компаний в России, подала документы для прохождения процедуры листинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Мосбирже, сообщила пресс-служба компании.
Общество
Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера
Ранее "РГ" уже писала о том, что, планируется создать реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам.
Гаджеты
Широкоэкранные смартфоны захватывают российский рынок
Анализ российского рынка смартфонов выявил громадную популярность широкоэкранных моделей среди покупателей, если еще год назад со смартфоном, диагональ которого равна 5,7 дюйма или более, уходил даже не каждый пятый клиент (17%), то теперь примерно трое из пяти (около 58%) покупателей хотят только телефон с большим экраном.
Политика
Владимир Путин приехал на берлинскую конференцию по Ливии
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Кино
В США вручены награды гильдии киноактеров
Приз за главную мужскую роль получил Хоакин Феникс за роль в нашумевшем фильме "Джокер".
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Общество
В Москве и Петербурге «заминировали» суды, ТЦ, школы и метро
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Нормализации отношений между Москвой и Лондоном пока ждать не приходится - Великобритания по-прежнему считает действия Кремля угрозой своей нацбезопасности, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон президенту РФ Владимиру Путину.