Политика

ВедомостиВедомостиНачался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота». Сам документ в защиту неизменности Конституции опубликовала «Новая газета», под ним подписались 20 человек.
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с чего всё началось

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти: полный текст и подписи

Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России.
Новая газетавчера в 13:07

Подробнее о событии

«Новая газета» публикует «манифест граждан России» против конституционной реформы, предложенной президентом

Эхо Москвывчера в 23:00

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Ведомостивчера в 18:19

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти: полный текст и подписи

Новая газетавчера в 13:07

«Новая газета» опубликовала манифест «Против конституционного переворота и узурпации власти»

Дождьвчера в 17:09

НГ опубликовала «Манифест против конституционного переворота и узурпации власти»

Znak.comвчера в 17:06

«Новая газета» опубликовала манифест против изменения Конституции

VSE42.RU00:38

В России начался сбор подписей против «конституционного переворота»

Уралинформбюровчера в 23:50
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
Здоровье

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло в общей сложности 25 человек.
РБК вчера в 20:37
Происшествия

В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре

В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Российская газета 03:21
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Политика

Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о решении не ехать на форум памяти холокоста.
РИА Новости вчера в 11:50
Экономика

Лондонский суд обязал экс-владельцев «Траста» выплатить банку $900 млн

Суд признал, что Илья Юров, Сергей Беляев, Николай Фетисов несут ответственность за крах банка в декабре 2014 года и должны выплатить компенсацию в размере $900 млн.
ТАСС вчера в 07:08
Общество

США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам

Администрация президента США Дональда Трампа 23 января опубликовала новые правила получения виз, которые направлены на борьбу с «родильным туризмом», когда женщины из других стран специально приезжают рожать в США, чтобы ребенок автоматически получил американское гражданство.
Телеканал RTVI вчера в 11:32
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Политика

В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере

Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
RT на русском 03:34
Армия и оружие

Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического льда

В России проходят испытания ракет для атомных подлодок, которые позволят им взламывать арктический лед.
ФАН вчера в 15:21
Общество

Польский издатель Cyberpunk 2077 может закрыться из‑за переноса игры

По информации GRYOnline, компания CDP, издатель Cyberpunk 2077 в Польше, может закрыться из-за изменения даты релиза игры.
Cyber.sports.ru 01:20
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Lenta.ru 00:32
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Футбол

«Млада-Болеслав» сообщил о переговорах Комличенко с московским клубом

RT на русском 03:42
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Политика

В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
RT на русском вчера в 06:07
Здоровье

Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
ТАСС вчера в 05:07
Наука

Ученые восстановили голос египетского жреца, жившего 3000 лет назад

Получился звук, похожий на «э». В статье также говорится, что жрец умер в возрасте 50 лет, а на его саркофаге написана просьба к богам вернуть ему голос.
Телеканал 360° 03:45
Экономика

СМИ предупредило о подорожании аренды квартир в России

Цены на аренду жилья в России могут увеличиться вплоть до 20 процентов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на крупнейшие агентства недвижимости.
РИА Новости вчера в 20:42
Политика

Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
РБК 03:44
Политика

Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым

Инфорос вчера в 00:50
Происшествия

В Пензе девятиклассник умер во время урока

Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
ТАСС 03:45
Театры

«Современник» посвятит премьерный спектакль «Папа» Галине Волчек

ТАСС вчера в 21:38
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в приграничном с РФ районе

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в городе Суйхуа провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Приамурьем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:21
Политика

Турция предложила интегрировать ЗРС С-400 в оборонную систему НАТО

Военное обозрение вчера в 10:10
Технологии

Израильский электрический пассажирский самолет загорелся во время испытаний

N+1 02:05
Гаджеты

В серию систем жидкостного охлаждения EK-AIO вошли три модели

3DNews 03:12
Общество

Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.
Коммерсантъ 00:55
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