Политика
Кавказ Пост«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Манифест могут подписать все желающие. Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
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с чего всё началось
Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти: полный текст и подписи
Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России.Новая газетавчера в 13:07
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НГ опубликовала «Манифест против конституционного переворота и узурпации власти»
Znak.comвчера в 17:06
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Наука
Обнаружен неправильно расположенный зуб мудрости в челюсти предка человека
Политика
Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».
Политика
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Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Политика
Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
Происшествия
Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Происшествия
Банкиры Деда Хасана задержаны в Москве
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Политика
В Кремле объяснили необходимость саммита «пятерки» СБ ООН
Во время своей речи российский лидер отметил, что постоянные члены Совбеза — Россия, Китай, США, Франция, Великобритания — должны совместно обсудить актуальные глобальные проблемы.
Политика
Песков рассказал об общении Путина с Макроном и Пенсом в Израиле
Президенту Владимиру Путину в Израиле не удалось субстантивно пообщаться с лидером Франции Эммануэлем Макроном и вице-президентом США Майком Пенсом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Политика
Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата
Рабочим местом заместителя председателя Совбеза, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева может стать Дом приемов правительства на Воздвиженке, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю.
Общество
Мосгорсуд признал отсутствие у Абызова акций кипрских компаний
Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского суда об аресте ценных бумаг по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, но исключил принадлежность этих акций бывшему чиновнику.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Кино
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
По Сети разошлись концепт-арты в высоком разрешении, которые иллюстрируют утёкший ранее сценарий IX эпизода «Звёздный войн» Колина Треворроу.
Политика
Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского
Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Политика
Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию
Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Происшествия
В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор
Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.
Общество
В США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам
Госдеп объявил о введение с 24 января текущего года новых правил выдачи виз беременным женщинам.
Общество
Совет Федерации поддержал идею поднять оклады российским учителям
В комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре отметили, что фиксированный оклад педагога составляет 30% зарплаты, а остальная сумма называется стимулирующими выплатами, с которыми «можно делать, что угодно».
Технологии
Google назвала дату анонса Android 11 и нового Pixel 4A
Компания Google назвала даты проведения своей ежегодной конференции для разработчиков Google I/O 2020, об этом сообщил гендиректор компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai) на своей официальной страничке в соцсети Twitter.