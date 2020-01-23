Политика

Кавказ ПостКавказ Пост«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Манифест могут подписать все желающие. Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Читать в источнике
Комментировать246
с чего всё началось

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти: полный текст и подписи

Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России.
Новая газетавчера в 13:07

Подробнее о событии

«Новая газета» публикует «манифест граждан России» против конституционной реформы, предложенной президентом

Эхо Москвывчера в 23:00

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Ведомостивчера в 18:19

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти: полный текст и подписи

Новая газетавчера в 13:07

«Новая газета» опубликовала манифест «Против конституционного переворота и узурпации власти»

Дождьвчера в 17:09

НГ опубликовала «Манифест против конституционного переворота и узурпации власти»

Znak.comвчера в 17:06

«Новая газета» опубликовала манифест против изменения Конституции

VSE42.RU00:38

В России начался сбор подписей против «конституционного переворота»

Уралинформбюровчера в 23:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Наука

Ученые восстановили голос древней египетской мумии

РЕН ТВ 00:14
Наука

Обнаружен неправильно расположенный зуб мудрости в челюсти предка человека

Anonsens вчера в 15:26
Политика

Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».
REGNUM 05:20
Политика

Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
РБК 03:44
Политика

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
RT на русском 04:38
Политика

Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
RT на русском 00:32
Политика

Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
РБК 05:15
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Газета.Ru 01:41
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Происшествия

Банкиры Деда Хасана задержаны в Москве

Рамблер вчера в 15:07
Общество

Винника экстрадировали во Францию

Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
ТАСС вчера в 16:04
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости 02:40
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Политика

В Кремле объяснили необходимость саммита «пятерки» СБ ООН

Во время своей речи российский лидер отметил, что постоянные члены Совбеза — Россия, Китай, США, Франция, Великобритания — должны совместно обсудить актуальные глобальные проблемы.
iReactor 05:08
Политика

Песков рассказал об общении Путина с Макроном и Пенсом в Израиле

Президенту Владимиру Путину в Израиле не удалось субстантивно пообщаться с лидером Франции Эммануэлем Макроном и вице-президентом США Майком Пенсом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 05:13
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата

Рабочим местом заместителя председателя Совбеза, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева может стать Дом приемов правительства на Воздвиженке, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю.
РБК 04:20
Общество

Мосгорсуд признал отсутствие у Абызова акций кипрских компаний

Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского суда об аресте ценных бумаг по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, но исключил принадлежность этих акций бывшему чиновнику.
Интерфакс 03:21
Общество

Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Lenta.ru 04:45
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
Кино

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»

По Сети разошлись концепт-арты в высоком разрешении, которые иллюстрируют утёкший ранее сценарий IX эпизода «Звёздный войн» Колина Треворроу.
Мир фантастики вчера в 09:22
Политика

Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:36
Политика

Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию

Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета вчера в 07:55
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 03:43
Происшествия

В Пензе на уроке скончался школьник

Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Российская газета 02:08
Происшествия

В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор

Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.
РИА Новости 04:43
Общество

В США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам

Госдеп объявил о введение с 24 января текущего года новых правил выдачи виз беременным женщинам.
Национальная служба новостей вчера в 16:34
Общество

Совет Федерации поддержал идею поднять оклады российским учителям

В комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре отметили, что фиксированный оклад педагога составляет 30% зарплаты, а остальная сумма называется стимулирующими выплатами, с которыми «можно делать, что угодно».
Псковское агентство информации вчера в 14:12
Технологии

Google назвала дату анонса Android 11 и нового Pixel 4A

Компания Google назвала даты проведения своей ежегодной конференции для разработчиков Google I/O 2020, об этом сообщил гендиректор компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai) на своей официальной страничке в соцсети Twitter.
Live24 03:59
Общество

Радиоактивный грунт в районе строительства хорды вывезут из Москвы

РИА Новости 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное