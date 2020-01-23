Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России.

с чего всё началось

Манифест могут подписать все желающие. Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.

Политика Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».

Политика Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Общество Винника экстрадировали во Францию Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.

Происшествия В Москве водитель перекрыл улицу фурой Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.

Общество Мосгорсуд признал отсутствие у Абызова акций кипрских компаний Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского суда об аресте ценных бумаг по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, но исключил принадлежность этих акций бывшему чиновнику.

Политика Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.

Происшествия В Пензе на уроке скончался школьник Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.

Происшествия В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.

Общество Совет Федерации поддержал идею поднять оклады российским учителям В комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре отметили, что фиксированный оклад педагога составляет 30% зарплаты, а остальная сумма называется стимулирующими выплатами, с которыми «можно делать, что угодно».