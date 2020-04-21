В ноябре 2019 года «Новой газете» удалось установить личность одного из участников — им оказался сотрудник так называемой «ЧВК Вагнера» Станислав Д. «Новая газета» обратилась в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку.

с чего всё началось

Журналисты "Новой" впервые назвали полное имя одного из мужчин, который есть на видео казни. Это Станислав Дычко — бывший сотрудник ставропольской полиции 1990 года рождения, ранее он фигурировал в материалах газеты как "Станислав Д.".

«Новая газета» опубликовала новые кадры жестокого убийства человека в Сирии и озвучила имя одного из бойцов ЧВК «Вагнера»

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