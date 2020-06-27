Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска

"Новая газета" заявила, что сотрудники аэропорта в Норильске запретили вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные из-за разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля".
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«Норникель» не позволил Сергею Митрохину вывезти из Норильска образцы загрязненной воды и почвы, которые он пытался отправить на экспертизу по просьбе «Новой газеты»

По словам сотрудников, депутат должен был оформить разрешение на вывоз проб в департаменте безопасности Норникеля, «так как "Норникель" решает, что можно вывозить, а что нет». На вопрос, как связаны «Норникель» и аэропорт, они ответили, что «аэропорт и есть "Норникель"».
Новая газета02:40

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«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска

Интерфакс08:37

«Норникель» не позволил Сергею Митрохину вывезти из Норильска образцы загрязненной воды и почвы, которые он пытался отправить на экспертизу по просьбе «Новой газеты»

Новая газета02:40

Журналистам не позволили вывезти образцы воды и почвы из Норильска после ЧП

Znak.com06:12

Депутату Мосгордумы не дали вывезти из Норильска пробы воды, переданные журналистами после разлива топлива

Дождь05:33

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Московский Комсомолец09:15

Интервью: О задержании журналистов в аэропорту Норильска

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