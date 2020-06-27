Общество
Интерфакс«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска
"Новая газета" заявила, что сотрудники аэропорта в Норильске запретили вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные из-за разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля".
Читать в источнике
Оценить156
с чего всё началось
«Норникель» не позволил Сергею Митрохину вывезти из Норильска образцы загрязненной воды и почвы, которые он пытался отправить на экспертизу по просьбе «Новой газеты»
По словам сотрудников, депутат должен был оформить разрешение на вывоз проб в департаменте безопасности Норникеля, «так как "Норникель" решает, что можно вывозить, а что нет». На вопрос, как связаны «Норникель» и аэропорт, они ответили, что «аэропорт и есть "Норникель"».Новая газета02:40
Подробнее о событии
Показать все источники
«Новая газета» заявила о препятствовании расследованию экологической катастрофы в Норильске
Московский Комсомолец09:15
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 22:11, Ашберн
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Калифорнии
Два человека погибли в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в Ред-Блаффе, Калифорния, сообщает газета The New York Times.
Коммерсантъ 22:05
Хоккей
«Спартак» сыграет на двух турнирах при подготовке к новому сезону КХЛ
Московский "Спартак" примет участие в двух предсезонных турнирах в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте КХЛ.
РИА Новости вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с Джиганом
Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с рэпером Джиганом. Видео модель опубликовала на своей странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 19:18
Политика
Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что если статья в New York Times о контактах Российской разведки с движением "Талибан" правдива, то президент США Дональд Трамп предал американских военных.
РИА Новости 21:57
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Общество
Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России
Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° вчера в 16:18
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК 21:25
Здоровье
157 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области
На утро 27 июня в Челябинской области официально зарегистрировано 7139 случаев заболевания коронавирусом.
Первый областной 02:21
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
Музыка
Поклонники Metallica выбрали лучшую песню группы
Музыканты Metallica на протяжении месяца проводили конкурс в социальных сетях среди поклонников, где те должны были выбрать лучшую песню группы.
Известия 00:50
Игры
Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV
Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
Общество
Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
На уровень опасности возникновения второй волны коронавируса в России влияет фактор закрытия границ.
Российская газета 05:02
Армия и оружие
Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей
Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57.
Lenta.ru 21:31
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Авто
Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию
Letnews.ru 25 июня в 03:04
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Армия и оружие
К чему приведет увеличение американских войск в Польше
Очевидно, дыма без огня не бывает, поэтому разберем всю агрессивность хоть и потенциальных, но все же планов Вашингтона по увеличению численности американских войск у границ России.
ФАН 08:50
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о лекарствах, вызывающих аритмию
Мясников отметил, что если регулярно употреблять лекарства от изжоги, то это может привести к замедлению всасывания магния.
Evo-rus.com вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью устроили фотосессию в купальниках
Телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать с маленькой дочерью Машей в Адлер.
НТВ вчера в 06:07
Шоу-бизнес
Пригожин обратился к Фадееву, который похудел на 100 кг
Пример российского композитора Максима Фадеева, который смог похудеть почти на 100 кг, смотивировал его коллегу Иосифа Пригожина.
URA.Ru 19:38
Футбол
РПЛ объяснила, почему Байрамян оказался в заявке «Ростова»
Российская Премьер-Лига разъяснила причину, по которой "Ростовом" мог быть заявлен Хорен Байрамян на игру 24-го тура чемпионата против "Арсенала".
CT news 16:47
Политика
Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Шутя, Коларж назвал своей «виной» начало сноса монументов по всему миру, но в то же время заверил, что, если бы не Москва, он бы не стал трогать памятник Коневу.
Известия 21:08
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
Общество
Отказ Минтруда от выплат на детей 16-18 лет объяснили финансовыми сложностями
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Минтруда не поддержало идею включить в список семей, имеющих право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, семьи с подростками в возрасте 16 и 17 лет.
Радио Комсомольская правда 09:59
Игры
Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine
Накануне в открытом доступе появилась очередная часть фанатской игры Sonic 2020 на движке Unreal Engine 4, посвященная ежику Сонику.
Дни24 24 июня в 22:00
Общество
В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию
На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ 08:58
Авто
Volkswagen представил обновленный Arteon
Компания Volkswagen провела онлайн-презентацию обновленного фастбека Arteon, а также его новой версии с кузовом универсал.
Движок 25 июня в 04:44