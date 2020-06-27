Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска

"Новая газета" заявила, что сотрудники аэропорта в Норильске запретили вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные из-за разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля".
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с чего всё началось

«Норникель» не позволил Сергею Митрохину вывезти из Норильска образцы загрязненной воды и почвы, которые он пытался отправить на экспертизу по просьбе «Новой газеты»

По словам сотрудников, депутат должен был оформить разрешение на вывоз проб в департаменте безопасности Норникеля, «так как "Норникель" решает, что можно вывозить, а что нет». На вопрос, как связаны «Норникель» и аэропорт, они ответили, что «аэропорт и есть "Норникель"».
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Изъятие проб. Объяснительная записка главному редактору и читателям «Новой газеты» специального корреспондента Елены Костюченко

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