Общество

BFM.ruBFM.ru«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

Редакция выразила крайнее недоумение тем, как проходили следственные действия. «Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
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с чего всё началось

К спецкору «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обысками. Заявление редакции

Обыски проходили с 6 до 10 утра. Это связано с материалами, которые были опубликованы в «Новой газете» и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды.
Новая газета03:03

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К спецкору «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обысками. Заявление редакции

Новая газета03:03

«Новая газета» сообщила об обысках у спецкора из-за публикаций о Донбассе

Коммерсантъ03:47

«Новая газета» сообщила об обысках в доме корреспондента издания

РИА Новости03:35

«Новая газета» сообщила об обыске у своего корреспондента Юлии Полухиной

Интерфакс04:13

«Новая газета» сообщила об обысках и задержании своего спецкорреспондента

РБК04:51

К журналистке пришли с обыском и увезли ее в неизвестном направлении

Lenta.ru03:19

«Новая газета» пытается установить местонахождение спецкорра Юлии Полухиной, которую увезли в неизвестном направлении

Эхо Москвы05:04
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Политика

«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Пелагея может развестись с хоккеистом Телегиным

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Нихон кэйдзай (Япония): Япония и Россия приступают к строительству гигантского завода по сжижению газа на российском Дальнем Востоке. Отгрузка продукции начнется уже в 2027 году (Nihon Keizai)

Министерство экономики и промышленности Японии и концерн «Итотю сёдзи» договорились о запуске на Дальнем Востоке России нового крупного проекта по строительству большого завода по сжижению природного газа.
ИноСМИ вчера в 03:30
Происшествия

Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании

Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru вчера в 12:09
Происшествия

В ФБК заявили о задержании Навального

В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики и выломали дверь организации, говорится в Twitter пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш.
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Под Воронежем взорвали машину главы района

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Фигурное катание

Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ

РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 04:39
Происшествия

В Москве напали на подполковника Росгвардии

Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Коммерсантъ 04:29
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета 24 декабря в 18:24
Политика

Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков

Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Биатлон

Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

РИА Новости 03:32
Политика

Лавров допустил мир на Донбассе при Зеленском

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него все еще есть надежды на урегулирование конфликта на Донбассе во время президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 02:33
Политика

Новак пообещал достроить «Северный поток-2»

Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Труд 02:25
Транспорт

С момента запуска МЦД воспользовались более 15 млн пассажиров

Более 15,5 миллионов пассажиров перевезли первые два маршрута Московских центральных диаметров с момента их запуска.
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Происшествия

В московском метро пассажирка напала с ножом на женщину

На станции "Новокузнецкая" в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать.
Газета.Ru 00:41
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду новую подлодку «Волхов»

В Санкт-Петербурге спустили на воду новейшую дизель-электрическую подлодку "Волхов".
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Политика

Трамп и Си Цзиньпин лично подпишут торговую сделку США и Китая

REGNUM 24 декабря в 10:20
Политика

Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов

Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами.
REGNUM 05:12
Экономика

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
РБК 05:39
Армия и оружие

Опасный инцидент: американские военные заблокировали российский военный патруль в районе сирийского Тель-Тамра

Ранее уже сообщалось о том, что американские военнослужащие также остановили российский военный патруль с угрозой применения оружия, причём, поводом этому якобы стали аналогичные действия со стороны сирийских военных, которые также открыли предупредительный огонь по колонне американских военнослужащих, пытавшихся попасть район расположения российской военной авиабазы в Камышлы.
Avia.pro 01:09
Общество

Пассажирам верхних полок поездов разрешили сидеть на нижних местах

OAnews вчера в 08:03
Армия и оружие

Масштабные поставки Су-57 в войска начнутся в 2020 году

Первые масштабные поставки истребителя пятого поколения Су-57 в Военно-космические силы начнутся уже в следующем году.
ТАСС 03:07
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
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США намерены противостоять России в Средиземном море

Вашингтон будет укреплять свое влияние в Средиземном море через усиление связей с Израилем, Грецией и Кипром, сообщает издание The Hill.
Росбалт вчера в 16:20
Общество

Алтайские власти прокомментировали фигуру, выложенную детьми в лагере

РИА Новости 04:08
Политика

Кремль выступил против вмешательства третьих стран в конфликт в Ливии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что вмешательство других государств в ливийский конфликт не способствует его разрешению.
Известия 05:38
Экономика

Банк России лишил лицензий три страховые компании

Компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М» — на осуществление добровольного личного страхования, «Адвант-Страхование» — на осуществление добровольного личного страхования.
REGNUM 03:27
Общество

Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки

Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
REGNUM 03:34
Здоровье

Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Газета Кемерова 00:21
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