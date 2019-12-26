Общество
BFM.ru«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков
Редакция выразила крайнее недоумение тем, как проходили следственные действия. «Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
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с чего всё началось
Обыски проходили с 6 до 10 утра. Это связано с материалами, которые были опубликованы в «Новой газете» и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды.Новая газета03:03
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Министерство экономики и промышленности Японии и концерн «Итотю сёдзи» договорились о запуске на Дальнем Востоке России нового крупного проекта по строительству большого завода по сжижению природного газа.
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Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него все еще есть надежды на урегулирование конфликта на Донбассе во время президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского.
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С момента запуска МЦД воспользовались более 15 млн пассажиров
Более 15,5 миллионов пассажиров перевезли первые два маршрута Московских центральных диаметров с момента их запуска.
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В московском метро пассажирка напала с ножом на женщину
На станции "Новокузнецкая" в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать.
Армия и оружие
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Трамп и Си Цзиньпин лично подпишут торговую сделку США и Китая
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Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ
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Ранее уже сообщалось о том, что американские военнослужащие также остановили российский военный патруль с угрозой применения оружия, причём, поводом этому якобы стали аналогичные действия со стороны сирийских военных, которые также открыли предупредительный огонь по колонне американских военнослужащих, пытавшихся попасть район расположения российской военной авиабазы в Камышлы.
Общество
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Армия и оружие
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Первые масштабные поставки истребителя пятого поколения Су-57 в Военно-космические силы начнутся уже в следующем году.
Общество
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Компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М» — на осуществление добровольного личного страхования, «Адвант-Страхование» — на осуществление добровольного личного страхования.
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Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки
Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
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Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем
Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).