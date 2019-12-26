Обыски проходили с 6 до 10 утра. Это связано с материалами, которые были опубликованы в «Новой газете» и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды.

с чего всё началось

Редакция выразила крайнее недоумение тем, как проходили следственные действия. «Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.

«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

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