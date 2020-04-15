Коронавирус

Lenta.ruLenta.ru«Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью

Генпрокуратура посчитала, что статья Милашиной, возмутившая главу Чечни Рамзана Кадырова, «Смерть от коронавируса — меньшее зло» содержит недостоверную информацию, которая распространяется под видом достоверных сведений и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.
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с чего всё началось

Генпрокуратура потребовала заблокировать статью «Новой газеты» о ситуации с коронавирусом в Чечне

Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью спецкора «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Новая газета13:03

Подробнее о событии

«Новая газета» удалила статью о коронавирусе в Чечне по требованию Генпрокуратуры

Коммерсантъ15:04

«Новая газета» удалила статью о коронавирусе в Чечне по требованию Генпрокуратуры и РКН

Znak.com14:22

«Новая газета» по требованию Роскомнадзора заблокировала статью о коронавирусе в Чечне

Интерфакс14:05

«Новая газета» по требованию прокуратуры удалила статью о вирусе в Чечне

РБК14:03

«Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью

Lenta.ru14:41

Выбор не редакции. Генпрокуратура потребовала заблокировать статью «Новой», которую раскритиковал Рамзан Кадыров

Новая газета14:05

«Новая газета» была вынуждена убрать статью Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне

Эхо Москвы15:01
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Здоровье

Пандемию коронавируса за неделю мог предотвратить Китай

Сотрудник Калифорнийского университета Цзо-Фенг Чжан заявил, что пандемию, которая затронула более двух миллионов человек по всему миру, можно было сдержать, если бы власти КНР сообщили о вспышке коронавируса в китайском городе Ухань почти на неделю раньше, пишет Associated Press.
Live24 12:30
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Футбол

Головин рассказал о самоизоляции в Калтане

Российский хавбек «Монако» Александр Головин сообщил, что после возвращения в родной Калтан отсидел дома двухнедельный карантин.
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК 13:01
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Наука

Курильщики больше других рискуют заразиться коронавирусом

У заядлых курильщиков и у пациентов, страдающих ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких), в клетках легких скапливается много белка, который способствует развитию COVID-19.
Московский Комсомолец 13:23
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Экономика

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
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Армия и оружие

Пентагон: самолет РФ пытался «проникнуть» в воздушное пространство США

«Как вы знаете, Северная Корея проводит испытания оружия, у нас был российский самолет, который пытался проникнуть в наше воздушное пространство, мы продолжаем вести борьбу с терроризмом в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане, мы работаем в Ираке, пытаемся сдержать Иран», - цитирует «Интерфакс» ответ Эспера на вопрос журналиста.
Ридус 14:23
Общество

Полиция Москвы выписала 9 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

Московская полиция составила девять тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции в городе.
Газета.Ru 15:08
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
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Общество

В Германии частично снимут ограничительные меры

В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель.
Вести.Ru 15:23
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Транспорт

Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве

Приложение, позволяющее водителям такси проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажира, работает со сбоями.
РБК 08:21
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Футбол

Очередная жертва коронавируса: «Армавир» снялся с ФНЛ

«В связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения сезона Джеван Челоянц принял решение снять ФК «Армавир» с ФНЛ», - приводит слова функционера пресс-служба клуба.
Евро-футбол.ру 03:30
1
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
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Общество

В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков

В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
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Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
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Происшествия

В Москве задержан стрелок с Окской улицы

Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
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Экономика

ФНС запустила сервис по проверке налоговой отсрочки

Сервис по проверке возможности получения налоговой отсрочки из-за коронавируса был запущен Федеральной налоговой службой (ФНС).
News.ru 07:50
Кино

Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва

Игромания.ру вчера в 07:42
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Шоу-бизнес

Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ

Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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Общество

В Тульской области вводится карантин для прибывающих из других регионов

На территории Тульской области с 17 апреля будет введён обязательный режим самоизоляции для граждан, прибывающих из других регионов.
REGNUM 13:27
13
Общество

В Вязьме ввели двухнедельный карантин из-за коронавируса

Власти Смоленской области ввели на территории Вязьмы двухнедельный карантин из-за угрозы массового заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 15:39
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Политика

Главред «Новой газеты» ответил на обвинения Кадырова

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил на обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова из-за публикации о неготовности региона к эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:59
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Политика

В Москве допустили продление ограничительных мер

Ограничительные меры в Москве, связанные с коронавирусом, могут быть продлены.
Lenta.ru 15:06
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Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
Политика

Лавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все версии о появлении коронавируса необходимо изучать с холодной головой, чтобы извлечь уроки и подготовиться к возможным новым пандемиям.
РБК 15:17
Шоу-бизнес

Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой

Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.
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Шоу-бизнес

Александр Гудков сделал предложение возлюбленной

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Гудков и Варнава "зажгли" под хит Little Big.
VSE42.RU 06:20
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
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На французском Amazon появилась страница Days Gone для PC

Похоже, вслед за Horizon Zero Dawn на РС может выйти и прошлогодняя Days Gone — страница зомби-боевика появилась на французском Amazon.
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