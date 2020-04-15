Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью спецкора «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.

с чего всё началось

Генпрокуратура посчитала, что статья Милашиной, возмутившая главу Чечни Рамзана Кадырова, «Смерть от коронавируса — меньшее зло» содержит недостоверную информацию, которая распространяется под видом достоверных сведений и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.

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