Коронавирус
Lenta.ru«Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью
Генпрокуратура посчитала, что статья Милашиной, возмутившая главу Чечни Рамзана Кадырова, «Смерть от коронавируса — меньшее зло» содержит недостоверную информацию, которая распространяется под видом достоверных сведений и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.
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с чего всё началось
Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью спецкора «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.Новая газета13:03
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Здоровье
Пандемию коронавируса за неделю мог предотвратить Китай
Сотрудник Калифорнийского университета Цзо-Фенг Чжан заявил, что пандемию, которая затронула более двух миллионов человек по всему миру, можно было сдержать, если бы власти КНР сообщили о вспышке коронавируса в китайском городе Ухань почти на неделю раньше, пишет Associated Press.
Live24 12:30
Футбол
Головин рассказал о самоизоляции в Калтане
Российский хавбек «Монако» Александр Головин сообщил, что после возвращения в родной Калтан отсидел дома двухнедельный карантин.
ProstoProSport 14:00
Наука
Курильщики больше других рискуют заразиться коронавирусом
У заядлых курильщиков и у пациентов, страдающих ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких), в клетках легких скапливается много белка, который способствует развитию COVID-19.
Московский Комсомолец 13:23
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
Армия и оружие
Пентагон: самолет РФ пытался «проникнуть» в воздушное пространство США
«Как вы знаете, Северная Корея проводит испытания оружия, у нас был российский самолет, который пытался проникнуть в наше воздушное пространство, мы продолжаем вести борьбу с терроризмом в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане, мы работаем в Ираке, пытаемся сдержать Иран», - цитирует «Интерфакс» ответ Эспера на вопрос журналиста.
Ридус 14:23
Общество
Полиция Москвы выписала 9 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
Московская полиция составила девять тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции в городе.
Газета.Ru 15:08
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Общество
В Германии частично снимут ограничительные меры
В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель.
Вести.Ru 15:23
Транспорт
Таксисты сообщили о сбоях в приложении для проверки пропусков в Москве
Приложение, позволяющее водителям такси проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажира, работает со сбоями.
РБК 08:21
Футбол
Очередная жертва коронавируса: «Армавир» снялся с ФНЛ
«В связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения сезона Джеван Челоянц принял решение снять ФК «Армавир» с ФНЛ», - приводит слова функционера пресс-служба клуба.
Евро-футбол.ру 03:30
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке налоговой отсрочки
Сервис по проверке возможности получения налоговой отсрочки из-за коронавируса был запущен Федеральной налоговой службой (ФНС).
News.ru 07:50
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ
Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Общество
В Тульской области вводится карантин для прибывающих из других регионов
На территории Тульской области с 17 апреля будет введён обязательный режим самоизоляции для граждан, прибывающих из других регионов.
REGNUM 13:27
Общество
В Вязьме ввели двухнедельный карантин из-за коронавируса
Власти Смоленской области ввели на территории Вязьмы двухнедельный карантин из-за угрозы массового заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 15:39
Политика
Главред «Новой газеты» ответил на обвинения Кадырова
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил на обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова из-за публикации о неготовности региона к эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Политика
В Москве допустили продление ограничительных мер
Ограничительные меры в Москве, связанные с коронавирусом, могут быть продлены.
Lenta.ru 15:06
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
Политика
Лавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все версии о появлении коронавируса необходимо изучать с холодной головой, чтобы извлечь уроки и подготовиться к возможным новым пандемиям.
РБК 15:17
Шоу-бизнес
Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой
Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.
News.ru 13:09
Шоу-бизнес
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Гудков и Варнава "зажгли" под хит Little Big.
VSE42.RU 06:20
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
Игры
На французском Amazon появилась страница Days Gone для PC
Похоже, вслед за Horizon Zero Dawn на РС может выйти и прошлогодняя Days Gone — страница зомби-боевика появилась на французском Amazon.
Игромания.ру 13:01