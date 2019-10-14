Политика

КоммерсантъКоммерсантъ«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая Газета». По данным издания, бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, к которому господин Кадыров испытывал личную неприязнь, задержали в августе.
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с чего всё началось

В Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова: в «секретных тюрьмах» — высокопоставленные чиновники и силовики

Зачистки ближнего круга начались в первых числах августа, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева — человека, к которому Кадыров много лет испытывал неприязненное отношение и тем не менее долго терпел.
Новая газета10:12

Подробнее о событии

В Чечне, по некоторым данным, происходят задержания чиновников из «близкого круга» Рамзана Кадырова

Эхо Москвы15:00

«Новая газета» сообщила о задержаниях людей из близкого круга Кадырова

РБК13:55

В Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова: в «секретных тюрьмах» — высокопоставленные чиновники и силовики

Новая газета10:12

В Чечне отреагировали на сообщения о «зачистке» окружения Кадырова

URA.Ru13:16

«Новая газета» сообщила о «зачистке ближайшего окружения Кадырова» в Чечне

Ведомости12:12

Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова

Lenta.ru12:04

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ13:44
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Происшествия

Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

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Первый канал покажет матч «Барселона» — «Реал»

Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
Спорт-Экспресс 13:03
Футбол

Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»

Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" после ухода Олега Кононова.
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Политика

Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина

На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Aбдель-Aзизом Аль Саудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн.
Газета.Ru 14:42
Экономика

Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
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Покойник развеселил родственников на своих похоронах

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Происшествия

В Москве налетчики на трех машинах со стрельбой ограбили водителя

По данным источника агентства, неизвестные на трех машинах перекрыли дорогу иномарке на Ленинском проспекте, затем несколько раз выстрелили в сторону водителя, избили его и отобрали сумку.
Lenta.ru 13:00
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия

Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане

В Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
Футбол

Украина — Португалия 2:0 (1-й тайм)

Стали известны стартовые составы Украины и Португалии на матч отбора Евро-2020.
Soccer.ru 13:44
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила жителей города и страны за поддержку.
РИА Новости 09:49
Политика

Испанский суд наказал каталонских сепаратистов

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Политика

Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе

Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru 13:53
Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении спортсмена до смерти

В Красноярске задержаны подозреваемые в убийстве спортсмена.
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Общество

Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков

Как передает РИА Новости, на первой фотографии ее 26-летний сын Коди Бишоп изображен сильным и здоровым мужчиной.
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Политика

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Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
ТАСС 12:16
Политика

Радикалы «украсили» Офис президента пропагандистскими наклейками

На наклейках написано «Мы не сдадимся», «Крым — это Украина», «Донбасс — это Украина», «Нет формуле Штайнмайера», «Богдана в отставку».
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Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

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Известия 00:40
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Футбол

Руди Гарсия стал новым главным тренером «Лиона»

Новым главным тренером «Лиона» стал Руди Гарсия, сообщает пресс-служба «ткачей».
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Москва встретила Покров день аномальным теплом

Если на Покров холодно и дует северный ветер, то она будет суровой, а если тепло – то мягкой.
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Политика

Как американский конгрессмен поздравил ВМС США с днём основания

Американский конгрессмен Брайан Маст в своём Twitter поздравил ВМС США с днём их основания.
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В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
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В Перми иномарка сбила пятерых детей

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Происшествия

В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

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Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

РБК 14:39
Экономика

Solopharm не вписывается в проект маркировки лекарств

Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект.
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Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
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