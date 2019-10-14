Политика

КоммерсантъКоммерсантъ«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета». По данным издания, бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, к которому господин Кадыров испытывал личную неприязнь, задержали в августе.
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Джамбулат Умаров
Никакие фейки "Новой газеты" мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас.
— Джамбулат Умаров, российский политикLenta.ru 14 октября в 18:42
с чего всё началось

В Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова: в «секретных тюрьмах» — высокопоставленные чиновники и силовики

Зачистки ближнего круга начались в первых числах августа, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева — человека, к которому Кадыров много лет испытывал неприязненное отношение и тем не менее долго терпел.
Новая газета14 октября в 10:12

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Кадыров назвал выдумками сообщения о зачистке его окружения

Коммерсантъвчера в 16:47

Кадыров прокомментировал сообщения о «зачистке» своего ближайшего окружения

Lenta.ruвчера в 20:01

Кадыров назвал ложью статью «Новой газеты» о «зачистке» его окружения в Чечне

Ведомостивчера в 17:15

Кадыров о зачистке в Чечне: эти выдумки зашкаливают

Московский Комсомолец00:50

Кадыров назвал ложью информацию о «зачистке» своего окружения

РБКвчера в 15:21

Кадыров прокомментировал слухи о «зачистке» его окружения

URA.Ruвчера в 14:59

В Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова: в «секретных тюрьмах» — высокопоставленные чиновники и силовики

Новая газета14 октября в 10:12
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 02:50, Вашингтон
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета 01:30
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv 15 октября в 07:45
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

РИА Новости вчера в 18:50
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Энергетика

Стоимость нефти продолжает снижаться

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже опускаются снижались на 0,39 доллара, до 53,2 доллара за баррель.
Российская газета 15 октября в 03:21
Культура

Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова

Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Политика

В ООН потребовали от Украины закрыть сайт «Миротворец»

Депутаты Верховной Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро.
Lenta.ru вчера в 15:14
Здоровье

Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи

В список самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.
РИА Новости 00:03
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Хоккей

Кузнецов и Михеев забросили по шайбе в матче «Вашингтона» и «Торонто»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 01:22
Политика

ВЭБ.РФ привлек новых лоббистов в США для защиты от санкций

Госкорпорация ВЭБ.РФ привлекла консультантов из организации Geopols (Geopolitical Solutions) для PR-сопровождения и лоббирования своих интересов в США.
РБК 01:00
Политика

Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком

Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия вчера в 17:24
Происшествия

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Газета.Ru вчера в 15:52
Происшествия

Пропавшую после продажи машины екатеринбурженку нашли мертвой

Сегодня на Уралмаше (северная часть Екатеринбурга) нашли тело 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
Петербургский дневник 15 октября в 06:39
Армия и оружие

Турция сообщила о нейтрализации «611 террористов» в Сирии

Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации «611 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
RT на русском 15 октября в 13:53
Экономика

Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество

Глава РСПП Александр Шохин «выразил озабоченность одной из формулировок» поправок к статье 378.2 Налогового кодекса (НК), принятых в прошлом месяце.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Футбол

Шомуродов прокомментировал лидерство «Ростова» в РПЛ

Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов прокомментировал лидерство своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 21:20
Авто

Первый электромобиль Volvo: представлен XC40 Recharge

Сегодня Volvo Cars представляет XC40 Recharge – первый полностью электрический автомобиль шведского бренда и первую модель Volvo в новейшем семействе автомобилей Recharge.
SpeedMe вчера в 12:41
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Происшествия

В Красноярском крае поймали сбежавшего из колонии убийцу

Сотрудники ГУ ФСИН по Красноярскому краю задержали сбежавшего из колонии 15 октября 25-летнего убийцу Юрия Брысева, передает пресс-служба ведомства.
РБК 02:31
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Суть событий вчера в 15:55
Гаджеты

Аналитики раскрыли себестоимость нового iPhone

Розничная цена нового смартфона компании Apple iPhone 11 Pro Max составляет 1249 долларов в США или 131,9 тысячи рублей в России.
ФедералПресс вчера в 20:36
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Авто

Российский завод Haval начал производство купе-кроссовера Haval F7x

Российский завод Haval в Тульской области начал выпуск нового купеобразного кроссовера Haval F7x.
32CARS.ru вчера в 14:29
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Как работают Яндекс.Новости?
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