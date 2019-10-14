Политика
Кавказский узелКадыров назвал выдумками сообщения о зачистках его окружения
Как писал "Кавказский узел", 14 октября "Новая газета" сообщила о "масштабной зачистке" высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову. По версии издания, их задерживают и пытают из-за неуважительных высказываний в адрес главы Чечни.
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Никакие фейки "Новой газеты" мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас.
— Джамбулат Умаров, российский политикLenta.ru 14 октября в 18:42
с чего всё началось
В Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова: в «секретных тюрьмах» — высокопоставленные чиновники и силовики
Зачистки ближнего круга начались в первых числах августа, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева — человека, к которому Кадыров много лет испытывал неприязненное отношение и тем не менее долго терпел.Новая газета14 октября в 10:12
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