Зачистки ближнего круга начались в первых числах августа, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева — человека, к которому Кадыров много лет испытывал неприязненное отношение и тем не менее долго терпел.

с чего всё началось

Никакие фейки "Новой газеты" мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября "Новая газета" сообщила о "масштабной зачистке" высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову. По версии издания, их задерживают и пытают из-за неуважительных высказываний в адрес главы Чечни.

Кадыров назвал выдумками сообщения о зачистках его окружения

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