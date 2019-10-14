Политика
Коммерсантъ«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета». По данным издания, бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, к которому господин Кадыров испытывал личную неприязнь, задержали в августе.
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с чего всё началось
В Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова: в «секретных тюрьмах» — высокопоставленные чиновники и силовики
Зачистки ближнего круга начались в первых числах августа, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева — человека, к которому Кадыров много лет испытывал неприязненное отношение и тем не менее долго терпел.Новая газета10:12
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Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября
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Снимок телескопа Хаббл показал как галактика в созвездии Гидры выглядит в 3D
13.10.19 Космический телескоп Хаббл сфотографировал спиральную галактику NGC 3717.
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Мудрые решения в российско-саудовских отношениях: «Тор» здесь уместен
Напомним, атака на объекты национальной нефтяной компании Saudi Aramco, которую 14 сентября, по остающейся в качестве основной версии, осуществило йеменское повстанческое движение "Ансар Алла" (" Помощники Аллаха", хуситы), привела к сокращению уровня добычи нефти в крупнейшей арабской монархии почти вдвое.
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В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
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13 октября сборная России по футболу выиграла у Кипра со счетом 5-0.
Деловой квадрат 01:03
Экономика
Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий
Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.
Коммерсантъ 14:21
Армия и оружие
Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
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Родинка над верхней губой была фирменной фишкой звездной красавицы.
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Происшествия
Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге
Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге. Ксения Каторгина 27 лет находится в розыске с 10 октября, напоминает ГТРК "Урал".
Вести.Ru 11:40
Футбол
Поддержавший войну в Сирии футболист отстранен от команды
Поддержавший войну в Сирии футболист клуба второй немецкой бундеслиги "Санкт-Паули" Дженк Шахин отстранен от клуба.
Газета.Ru 19:18
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
Соединенные Штаты отказали в выдаче виз 18 российским дипломатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
РБК 18:48
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фигуру после родов
Саша Савельева поделилась снимком с пляжа, продемонстрировав завидную физическую форму. Певица проводит время с семьей на курорте Эйн-Бокек.
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Кино
Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»
Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 10:42
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Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru 18:55
Здоровье
Медики назвали необычные симптомы аллергии
Называя необычные симптомы аллергии, специалисты отметили, что кожный зуд может возникать в связи с целым спектром нарушений в организме.
MedikForum.ru вчера в 12:01
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Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Политика
Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией.
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Генри Кавилл не готовился к роли Ведьмака: «В этом не было необходимости»
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Более 22 тысяч НКО приняли участие в конкурсе президентских грантов
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Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
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Хоккей
Задоров забросил первую шайбу в сезоне
В первом периоде россиянин отличился после передач Микко Рантанена и Нэтана Маккиннона. Это первая шайба Задорова в текущем сезоне.
Sports.ru 17:50
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В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
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