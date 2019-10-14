Зачистки ближнего круга начались в первых числах августа, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева — человека, к которому Кадыров много лет испытывал неприязненное отношение и тем не менее долго терпел.

с чего всё началось

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета». По данным издания, бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, к которому господин Кадыров испытывал личную неприязнь, задержали в августе.

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