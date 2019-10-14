Политика

КоммерсантъКоммерсантъ«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета». По данным издания, бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, к которому господин Кадыров испытывал личную неприязнь, задержали в августе.
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В Чечне отреагировали на сообщения о «зачистке» окружения Кадырова

URA.Ru13:16

«Новая газета» сообщила о задержаниях людей из близкого круга Кадырова

РБК13:55

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ13:44

В Чечне, по некоторым данным, происходят задержания чиновников из «близкого круга» Рамзана Кадырова

Эхо Москвы15:00

«Новая газета» сообщила о «зачистке ближайшего окружения Кадырова» в Чечне

Ведомости12:12

Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова

Lenta.ru12:04

«Новая газета» рассказала о задержаниях чеченских чиновников из «близкого круга» Кадырова

Дождь11:32
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В графстве Килкенни, Ирландия, скорбящие расхохотались на похоронах, услышав голос из могилы. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.
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«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
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«Право и справедливость» лидирует на выборах в парламент Польши

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В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту строительства храма

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