Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью спецкора «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.

с чего всё началось

"Новая газета" закрыла доступ на своём сайте к материалу о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора, однако в полученном от ведомства письме не были указаны причины такого решения, издание обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями, сообщил РИА Новости главный редактор Дмитрий Муратов.

«Новая газета» закрыла доступ к материалу по коронавирусу в Чечне

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