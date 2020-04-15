Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью спецкора «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.

с чего всё началось

"Новая газета" закрыла доступ на своём сайте к материалу о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора, однако в полученном от ведомства письме не были указаны причины такого решения, издание обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями, сообщил РИА Новости главный редактор Дмитрий Муратов.

«Новая газета» закрыла доступ к материалу по коронавирусу в Чечне

Киберспорт Crystal Dynamics опубликовала геймплейный трейлер Marvel’s Avengers Студия Crystal Dynamics показала геймплейный трейлер супергеройского экшена Marvel's Avengers.

Армия и оружие С новым ходом: легендарный крейсер «Москва» возвращается в море Возвращение "Атланта" Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" по плану должен был совершить свой первый выход в море после ремонта в середине мая, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.

Армия и оружие Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев. 104

Биатлон Польховский: действующие тренеры сборной России работают до 31 мая Действующие тренеры сборной России продолжат свою работу до 31 мая согласно заключенным контрактам, новый тренерский штаб начнет работу с 1 июня, заявил РИА Новости вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 29

Авто Toyota и Lexus заморозили цены на автомобили в РФ до конца мая Toyota и Lexus заморозили цены на автомобили в РФ до конца мая, а также было добавлено, что клиентам продлевается действие гарантии, что связано с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

Политика Лавров рассказал, как защищается от коронавируса Министр иностранных дел России Сергей Лавров в качестве мер защиты от пандемии стал чаще мыть руки, соблюдает дистанцию с собеседниками, периодически сдает тесты на коронавирус, но не носит маску. 1

Экономика Около 75% зарплатных кредитов будут гарантированы Внешэкономбанком Кредиты предпринимателям на выплату заработной платы в России будут обеспечены гарантиями Внешэкономбанка, их объем должен составить не менее 75% зарплат, сообщил в среду президент страны Владимир Путин. 15

Футбол «Барселона» отказалась от трансфера Лаутаро Мартинеса Переход форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» отменен, сообщает Sky Sport Italia.

Происшествия Дело экс-замминистра культуры Пирумова поступило в суд Уголовное дело о хищениях в отношении бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова поступило в суд Санкт-Петербурга.

Авто На Нюрбургринге замечен «заряженный» Volkswagen Golf R На портале «Мотор1» появились фото нового Volkswagen Golf R. Автомобиль замечен на легендарной трассе Нюрбургринга.

Общество В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом За прошлые сутки прирост по числу умерших пациентов с коронавирусом стал рекордным — скончались 28 человек, только 11 из них в Москве. 214

Здоровье США может продлить социальное дистанцирование до 2022 года США возможно придется продлить меры по социальному дистанцированию, такие как домашний карантин и закрытие школ, до 2022 года. 14

Общество Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом Число зараженных коронавирусом за сутки в России увеличилось на 3388. Случаи инфицирования зафиксированы в 65 российских регионах. 476

Экономика В России могут отменить НДФЛ для россиян с низким доходом Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сенатор Сергей Леонов, депутаты Борис Пайкин, Дмитрий Свищев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко выразили идею отмены налога в 13% у россиян, чей доход в месяц меньше, чем два минимальных размера оплаты труда (МРОТ), пишут «Известия». 90