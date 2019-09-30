Политика
FerraНовая инициатива Трампа обрушила стоимость китайских интернет-компаний
Например, акции компании JD.com уменьшились на 5,95%, Alibaba потеряла порядка 5,15%, а акции Baidu упали на 3,67%. Подешевели акции и у других китайских представителей рынка. Известно, что грядущие переговоры между странами произойдут уже 10 -11 октября.
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Культура
Артисты пяти театров КЧР прошли профессиональное обучение
Республика занимает второе место в РФ по числу национальных театров.
Будущее России. Национальные проекты 07:11
Кино
Человек-паук остался в киновселенной Marvel
Человек-паук остался в киновселенной Marvel после состоявшейся сделки правообладателя Sony со студией Кевина Файги.
Газета.Ru 27 сентября в 16:30
Общество
Константин Райкин возмутился обвинительным приговором актеру Устинову
Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин не согласен с решением суда об изменении наказания актеру Павлу Устинову с 3,5 лет колонии на год условно и намерен вместе с защитой обжаловать приговор.
Интерфакс 07:22
Происшествия
В Петербурге задержали вандала, испортившего ограду Русского музея
В Петербурге вандал испортил ограду Русского музея. ЧП произошло вечером 29 сентября.
АБН 01:38
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС 08:36
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Единоборства
Валуев пожелал бойцу Федору Емельяненко мудрости
Валуев пожелал спортсмену «мудрости решений и здоровья».
Невские Новости вчера в 11:45
Здоровье
В Челябинске на 20% выросла заболеваемость ОРВИ
За неделю в Челябинске на 20% выросла заболеваемость ОРВИ – об этом начальник Горздрава Наталья Горлова сообщила на расширенном аппаратном совещании 30 сентября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 02:25
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда 28 сентября в 08:15
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика
Путин подписал закон о повышении акцизов на вина
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года.
Газета.Ru 01:23
Автоспорт
Британец Хэмилтон стал победителем Гран-при России в Сочи
Британский автогонщик, пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи.
iReactor вчера в 09:40
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Происшествия
Журналист ВГТРК показал автомобиль россиян, убитых в ЦАР
Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал на видео автомобиль убитых в ЦАР журналистов.
РИА Новости 07:07
Экономика
В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений
Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
ТАСС 03:36
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Политика
МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США
Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.
Newvz.ru 04:25
Общество
В МЧС предупредили об усилении ветра и сильных дождях в Петербурге
В Петербурге во вторник, 1 октября, ожидаются сильные дожди и усиление юго-западного, западного ветра до 15-20 м / с. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
DP.RU 06:53
Шоу-бизнес
Алена Водонаева показала третью ногу
Алена Водонаева часто делится с фолловерами откровенными и провокационными снимками.
Дни.ру 08:10
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Политика
Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты
Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией.
РБК 05:04
Экономика
«Магнит» открыл кондитерский комбинат
Деловая газета. Юг 07:41
Общество
На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото
В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru вчера в 03:43
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Медсестра испугалась продавать фото Заворотнюк в больнице
Сотрудница московской клиники, которая сделала фото больной актрисы Анастасии Заворотнюк, испугалась продавать их из-за возможной уголовной ответственности.
АБН вчера в 10:25