Политика

FerraFerraНовая инициатива Трампа обрушила стоимость китайских интернет-компаний

1 фотоЕщё 1 видео
Например, акции компании JD.com уменьшились на 5,95%, Alibaba потеряла порядка 5,15%, а акции Baidu упали на 3,67%. Подешевели акции и у других китайских представителей рынка. Известно, что грядущие переговоры между странами произойдут уже 10 -11 октября.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Новая инициатива Трампа обрушила стоимость китайских интернет-компаний

Ferra00:01

Империя наносит ответный удар. Трамп придумал, как поставить Китай на колени

iXBT.comвчера в 17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
Армия и оружие

Посольство назвало фейком появление российского спецназа в Норвегии

BFM.ru 03:24
Общество

«Агора» пожаловалась в ООН на «конвейерное правосудие» в России

Международная правозащитная группа "Агора" пожаловалась спецдокладчику ООН на судебные решения по административным делам задержанных в дни московских протестов, по делам фигурантов уголовного "московского дела" и в связи с обысками в штабах Алексея Навального.
Интерфакс 01:31
Политика

Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом

РБК вчера в 07:54
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

Российская газета 27 сентября в 07:37
Общество

Запрет курить на балконе опровергли физики

За четверг-пятницу скучное и бесполезное постановление кабинета министров обросло таким количеством интерпретаций, что уже государственное агентство совершенно серьезно передает: «Кремль прокомментировал запрет курения на балконах».
Московский Комсомолец 27 сентября в 10:59
Политика

Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ

Российская газета 03:52
Происшествия

Еще четверо напавших на пограничников рыбаков КНДР арестованы

Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников в Японском море.
Российская газета 02:44
Происшествия

Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела

Московский городской суд в понедельник приобщил видео задержания актера Павла Устинова к материалам уголовного дела в отношении него, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:27
Здоровье

Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

РИА Новости вчера в 11:06
Политика

Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова

Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Настя Каменских рассказала о сексе с Потапом в аэропорту

Тридцатидвухлетняя украинская певица Настя Каменских уже четыре месяца является законной женой 38-летнего Потапа (настоящее имя - Алексей Потапенко).
Московский Комсомолец 04:04
Экономика

Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года

В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 02:43
Экономика

Послания президента вписали в бюджет

В пояснительной записке к предыдущему бюджету о расходах на послание ничего не говорилось.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Происшествия

Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 28 сентября в 15:46
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Технологии

Мошенники использовали полицию для обворовывания россиян

Мошенники используют базы данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковки для того, чтобы совершать звонки клиентам банков.
Lenta.ru 04:03
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Происшествия

Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

Вести.Ru 03:40
Политика

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Шоу-бизнес

Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк

Ugpressa.ru вчера в 08:54
Космос

Российская частная компания планирует разработать космический грузовик

Известия 01:20
Политика

Bloomberg: вероятная дочь Путина тайно встречалась с генетиками

Российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, где обсуждалась тема редактирования ДНК.
News.ru вчера в 13:52
Футбол

Грузинских спортсменов возмутила песня Меладзе

Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе раскритиковали организаторов Кубка мира в Японии из-за песни Валерия Меладзе на русском языке, прозвучавшей во время матча.
Рамблер 03:44
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Общество

В Дербенте установили рекорд по самой массовой свадьбе в России

В Дербенте под названием "Большая дагестанская свадьба" одновременно прошла регистрация 30 молодых семей.
Российская газета вчера в 12:05
Музыка

Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни

Телепрограмма 28 сентября в 04:12
Общество

В России ввели новый документ для приема на работу

Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК вчера в 04:55
Происшествия

В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами

РИА Новости 01:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дональд Трамп
45-й президент США
Президент Соединённых Штатов Америки, бизнесмен и политический деятель, член Республиканской партии, медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное