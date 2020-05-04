Энергетика
ГЛАС.RUНовая неделя на рынке нефти началась со снижения котировок
Мировые цены на нефть начали новую торговую неделю со снижения, несмотря на вступление в силу сделки альянса ОПЕК+. Нефтяные котировки опускаются в пределах 1-5%. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 4 мая.
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Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Шоу-бизнес
Потап в день рождения Насти Каменских показал ее фото на пляже
Настя Каменских отмечает свой день рождения.
Актуальные Новости 08:51
Общество
Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом
Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
РБК 15:31
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Технологии
Apple и Google не смогут отслеживать пользователей
Сами преступники смогут использовать Bluetooth-идентификаторы для отслеживания движения определенных людей.
МИТ 15:40
Общество
Эпидемиолог Минздрава назвал сроки спада пандемии в России
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов призвал ужесточить карантинные меры в России.
Gazeta.SPb вчера в 22:43
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК 02 мая в 17:06
Игры
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 11:44
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Музыка
Хор Турецкого записал первый домашний клип
«Специально для вас записали наш первый домашний клип», – написали участники коллектива в соцсети.
Псковское агентство информации 14:51
Политика
Офис Зеленского предложил увеличить число переговорщиков по Донбассу
Во время онлайн-выступления отвечающий в команде президента Владимира Зеленского за переговоры по Донбассу руководитель администрации отметил, что Украина уже над этим импульсом работает и Киев выступил с рядом предложений.
News.ru 14:27
Космос
Россия создаст многоразовую ракету лучше SpaceX из сбереженного от Украины носителя
Совет Российской академии наук по космосу одобрил на днях предложенную Роскосмосом линейку новых ракет космического назначения, включая многоразовые носители.
ФАН 11:34
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Общество
В Италии начали ослаблять карантин: можно гулять и навещать близких
Итальянца могут навещать родственников и близких людей.
Спорт-Экспресс 16:04
Общество
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:57
Политика
Рейтинг Зеленского упал в два раза за год президентства
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал в два раза за год на посту.
Газета.Ru 07:34
Общество
США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
Общество
Стало известно, когда закончится учебный год в Смоленской области
Вопрос функционирования региональной системы образования обсудили на совещании при губернаторе Губернатор Смоленской области вместе с профильными чиновниками обсудил в режиме видеоконференцсвязи вопрос окончания в школах региона учебного года.
Главная Тема 15:13
Технологии
Русскоязычный хакер продал более полумиллиона аккаунтов в Zoom
Неизвестный хакер разместил в дарквебе на продажу полмиллиона аккаунтов сервиса для видеоконференций Zoom, сообщает газета Sunday Times.
Газета.Ru 05:01
Общество
Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник впервые объявил об ослаблении ограничительных мер в республике, которые были приняты в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 13:54
Общество
Прогноз по вспышке коронавируса озвучил Онищенко
Коронавирус продолжит циркулировать по миру, так же как это делает грипп и другие группы вирусов, заявил в интервью «НСН» экс-главный санврач России Геннадий Онищенко.
Live24 11:42
Здоровье
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса в РФ
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко тоже допустил, что в РФ может прийти вторая волна коронавируса.
Аргументы и Факты 15:46
Общество
ЕС выделил на разработку вакцины от коронавируса 1 млрд евро
Евросоюз выделит 1 млрд евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины от коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, открывая международную донорскую онлайн-конференцию для сбора средств на разработку вакцины.
Взгляд.ру 10:09
Общество
Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»
Коммерсантъ 05:58
Шоу-бизнес
Анна Седокова в нижнем белье выгуляла на улице собаку
Как выяснилось, певица вместе со своей дочерью Алиной и парнем Янисом Тимма вышли выгулять собаку, которая также попала в кадр.
Территория новостей 10:37
Политика
В ВОЗ оценили заявления США о лабораторном происхождении коронавируса
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление американских властей о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05