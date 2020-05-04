Мировые цены на нефть начали новую торговую неделю со снижения, несмотря на вступление в силу сделки альянса ОПЕК+. Нефтяные котировки опускаются в пределах 1-5%. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 4 мая.

Новая неделя на рынке нефти началась со снижения котировок

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