Финансы
Новый ВекНовая неделя началась с резкого падения рубля
72 рублей достигала сегодня, 20 июля, стоимость одного доллара США на мировом валютном рынке Forex. На данный момент курс американской валюты составляет 71,91 рубль, курс евро вырос до 82,31 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Политика
Киев выразил Москве протест в связи с посещением Путиным Крыма
Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест МИД РФ в связи с очередной поездкой президента России Владимира Путина в Крым.
Интерфакс 10:03
Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Общество
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки
Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
RT на русском 10:51
Политика
Главы стран ЕС вновь не договорились по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики объединения после пандемии.
Известия 00:49
Кино
Хронометраж «Довода» не позволит выпустить его в Китае
Хронометраж прокатной версии «Довода», в свою очередь, составляет 150 минут.
Evo-rus.com 10:13
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент РФ Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края.
Интерфакс 08:02
Политика
Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям
В соответствии с поправками теперь в особом порядке могут рассматриваться только дела небольшой и средней тяжести.
РБК 10:49
Политика
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться.
РИА Новости 05:57
Экономика
Лукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии
Президент Белоруссии обратил внимание, что поставил перед новым кабмином задачу не только не допустить падения национальной экономики в 2020 году, но и найти возможности для движения вперед.
ТАСС 07:45
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Экономика
Фондовая Америка торгуется без единой динамики
В Соединенных Штатах на утро понедельника суммарно выявлено 3 млн 773 тыс. 206 заражений (рост за сутки - 61 тыс. 793), скончались 140 тыс. 534 человека (+ 415 человек за сутки), излечились более 1,13 млн человек.
Финмаркет 10:05
Общество
Оценены шансы заразиться коронавирусом на пляже
Вирусолог оценил вероятность заражения коронавирусом на пляже и призвал россиян «не вести себя беспечно» во время отдыха.
Lenta.ru 10:23
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Шоу-бизнес
Тата Бондарчук показала своего бойфренда
В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 09:27
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
Происшествия
В Саратове напали на следователя управления СК
Как сообщили в ведомстве, в отношении следователя областного управления СК утром 20 июля было совершено "противоправное деяние".
Российская газета 08:56
Гаджеты
Xiaomi второй раз снизила цены на смартфоны в РФ
Акция получила название «Летняя распродажа, раунд 2». В ее рамках клиенты смогут купить со скидкой смартфоны от Xiaomi и Redmi.
Актуальные Новости 09:59
Общество
К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг
Вечерние Ведомости 07:12
Игры
Рогалик Dreamscaper выходит в ранний доступ 14 августа
Владельцы РС смогут познакомиться с игрой 14 августа. А сам период раннего доступа продлится полгода, но может затянуться на год.
Игромания.ру 10:02
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 16 августа
«Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области продлён до 16 августа», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 10:55
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
Космос
Ученые обнаружили неисчерпаемый источник воды и нефти
Специалисты выяснили, что межзвездное органическое вещество – это источник нефтяных компонентов и воды в космосе.
ToDay News Ufa 11:02
Здоровье
Респираторный препарат снижает риск тяжёлой формы COVID-19 на 79%
Удалось установить, что у добровольцев, лечившихся SNG001, риск развития тяжёлой формы коронавируса был на 79% ниже, чем у группы, получавшей плацебо.
ToDay News Ufa 10:58