Финансы
Новый ВекНовая неделя началась с резкого падения рубля
72 рублей достигала сегодня, 20 июля, стоимость одного доллара США на мировом валютном рынке Forex. На данный момент курс американской валюты составляет 71,91 рубль, курс евро вырос до 82,31 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла пожилая женщина.
РБК 03:18
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд трамп сделал такое заявление выступая против переименования двух военных баз, которые были названы именами военачальников Конфедерации.
ToDay News Ufa 00:05
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
Общество
В Крыму подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 20 июля 2020, 10:00 — REGNUM 14 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, об этом 20 июля сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 03:00
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
Армия и оружие
Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России
Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Lenta.ru вчера в 17:04
Авто
Skoda Karoq и Geely Coolray — тест-драйв в цифрах
Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
За рулем вчера в 23:10
Игры
Xbox Series X получит несколько эксклюзивных игр
Консоль Xbox Series X может получить несколько эксклюзивных игр.
Актуальные Новости 01:55
Космос
На Байконуре на старт установили ракету с грузовиком «Прогресс МС-15»
Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Газета.Ru 01:58
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru 18 июля в 23:53
Политика
Путин в Крыму примет участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму в понедельник, 20 июля.
Известия вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов в понедельник, 20 июля. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:23
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36
Спорт
Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80
Журналисты информационного агентства и радио Sputnik изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.
Sputnik Абхазия 03:02
Недвижимость
Застройщики не знают, как решить жилищный вопрос по всей стране
В ходе анонимного опроса 90% участников рынка жилищного строительства признались, что «не знают, как добиться того, чтобы у каждого россиянина была квартира».
РБК 03:05
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
Новую дату церемонии королевская семья не оглашала, и вот теперь появилась информация, что она уже состоялась, что стало неожиданностью для поклонников.
Дни24 вчера в 09:30
Происшествия
В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая драка
КП - Екатеринбург вчера в 00:48
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Здоровье
Ученые не увидели эффекта от закрытия школ на карантин
Ученые сопоставили данные о заражении коронавирусом среди детей из Финляндии, где школы были закрыты на карантин с информацией об учениках Швеции, где учебные заведения не уходили на вынужденный перерыв.
Live24 03:16
Здоровье
Назван способ сжигания жира без вреда для здоровья
Способ сжигания жира без вреда для здоровья назвал тренер и спортсмен-бодибилдер Михаил Малек.
Лезги газет 02:56
Футбол
«Зенит» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»
«Зенит» выложил в инстаграме фотографию из раздевалки команды после победы над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Кубка России.
Sports.ru 01:36
Кино
Аналитики выяснили, что самый ожидаемый фильм «Мулан» от Disney
В среду, 20 июля, стало известно о том, что самый ожидаемый фильм в предстоящем прокате — "Мулан" от Disney.
Piter.tv 03:46
Общество
Умер автор песни «Ой, рябина кудрявая» Евгений Родыгин
Композитор Евгений Родыгин, написавший песню «Ой, рябина кудрявая», скончался на 96-м году жизни.
Известия 03:31