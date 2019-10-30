с чего всё началось

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Участвовать в ГПП граждане будут добровольно, самостоятельно перечисляя взносы в любом размере.

Происшествия Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.

Автоспорт Квят подвёл итоги пятничных свободных заездов Гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят подвёл итоги свободной практики на Гран-при США.

Здоровье Российской медицине нужна реанимация – припарки уже не помогут Участившиеся новости о скандалах в сфере медицины говорят о том, что проблемы системны, считает политолог Георгий Бовт.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Армия и оружие На Украине призвали создать ракеты для обстрела российских АЭС Создать ракеты средней дальности, способные достигать российских АЭС, провоцируя ядерные взрывы, призвал украинский политолог Тарас Загородний в чате издания «Главред».

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Транспорт Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.

Общество Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Происшествия Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.

Политика В Латвии запретили въезд для Григория Лепса Власти Латвии запретили для российского певца Григория Лепса въезд в страну.

Общество Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Финансы Госдолг США установил новый рекорд Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.

Шоу-бизнес После долгого перерыва Алла Пугачева даст концерт в Минске Как известно, певица давно не ездила на гастроли и на вопрос журналистов о том, не переживает ли она перед концертом в Минске, Пугачева ответила, что почти «умирает от страха».

Происшествия Пожар произошел на золоторудной шахте в Магаданской области Из шахты эвакуированы 15 горняков. Возгорание произошло на золоторудной шахте в Магаданской области.

Авто Пикап Jeep Gladiator стал 1000-сильным Цены на Jeep Gladiator могут легко превысить 50 тыс. долларов, но это ничто по сравнению с базовой ценой Maximus в 225 тыс. долларов.

Общество Синоптики пообещали россиянам теплую зиму Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.

Политика МИД Украины обвинил РФ в попытке сорвать нормандскую встречу Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что российская сторона активно пытается сорвать нормандскую встречу.

Авто Некоторым российским водителям установят штрафы с 1 ноября Некоторых российских водителей с 1 ноября 2019 года ждет довольно серьезное изменение в работе.

Наука Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.

Происшествия Садовничий прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова Аспиранта мехмата МГУ и анархиста Азата Мифтахова арестовали в феврале этого года, его обвиняют в нападении на офис «Единой России».

Футбол Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия-Бельгия Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Бельгии по футболу будет транслироваться Первым каналом в прямом эфире, сообщает пресс-служба телеканала.

Единоборства Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка» Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF.

Футбол Коутиньо со своей женой организовали крещение в ванне Супруги решили провести обряд крещения в ванне. Помогали молодоженам пастор Тиаго Брюне со своей спутницей Жанин.