с чего всё началось

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Участвовать в ГПП граждане будут добровольно, самостоятельно перечисляя взносы в любом размере.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».

Общество Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику Экоактивистка Грета Тунберг, не летающая на самолётах по личным убеждениям, попросила своих сторонников помочь добраться из США в Испанию, где состоится 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).

Происшествия Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке «На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.

Происшествия Военный в Бурятии спас семью из пожара Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа спас семью, включая двух малолетних детей, из пожара в частном доме в республике Бурятия.

Здоровье Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.

Общество В России вступил в силу закон о надежной работе интернета 1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.

Шоу-бизнес Джиган станет отцом в четвертый раз Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.

Происшествия Лидию Вележеву сняли с рейса из-за скандала на борту самолета Заслуженная артистка РФ устроила дебош на борту самолета, собирающегося вылететь из Москвы в столицу Израиля.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.

Общество ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.

Авто В России две модели Volkswagen стали дешевле Немецкая компания Volkswagen снизила цены на две свои модели. В России стали дешевле пикап Volkswagen Amarok и кроссовер Volkswagen Tiguan.

Происшествия В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика В департаменте образования Ненецкого автономного округа рассказали, что мальчик, убитый накануне в детском саду, был не единственным ребенком в семье.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Политика Глава партии «Слуга народа» решил покинуть пост из-за секс-скандала Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, депутат от президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко объявил о том, что покидает свой пост, на своей странице в "Фейсбуке".

Музыка Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе» Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".

Политика В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.

Религия Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.

Общество Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Космос Астрономы нашли в Солнечной системе еще одну карликовую планету Пока статус Гигеи не подтвердится, астрономы по-прежнему будут считать, что в Солнечной системе всего пять карликовых планет.

Политика Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов» Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.