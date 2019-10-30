Экономика
Lenta.ruНовая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Участвовать в ГПП граждане будут добровольно, самостоятельно перечисляя взносы в любом размере.
Читать в источнике
Оценить1061
с чего всё началось
Основные положения представленного Минфином законопроекта о «гарантированном пенсионном плане» (ГПП) повторяют положения «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК), анонсированного еще в 2016 году.РБК31 октября в 08:16
Подробнее о событии
Показать все источники
В Центробанке рассказали о факторах успеха новой системы пенсионных накоплений
Экономика сегодня30 октября в 10:27
Эксперты: мотивация вступления в новую систему пенсионных накоплений пока не очевидна
ТАСС31 октября в 20:14
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».
RT на русском вчера в 22:05
Общество
Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику
Экоактивистка Грета Тунберг, не летающая на самолётах по личным убеждениям, попросила своих сторонников помочь добраться из США в Испанию, где состоится 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).
REGNUM вчера в 16:14
Происшествия
Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке
«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
RT на русском вчера в 22:25
Происшествия
Военный в Бурятии спас семью из пожара
Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа спас семью, включая двух малолетних детей, из пожара в частном доме в республике Бурятия.
RT на русском вчера в 23:31
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
Народные новости 31 октября в 04:06
Происшествия
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода
Lenta.ru вчера в 19:45
Общество
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru 31 октября в 17:02
Шоу-бизнес
Джиган станет отцом в четвертый раз
Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
StarHit.ru 31 октября в 05:00
Транспорт
Водители рассказали, что их раздражает на российских дорогах
Водители рассказали, что их больше всего раздражает на российских дорогах.
Телеканал 360° вчера в 22:03
Происшествия
Лидию Вележеву сняли с рейса из-за скандала на борту самолета
Заслуженная артистка РФ устроила дебош на борту самолета, собирающегося вылететь из Москвы в столицу Израиля.
7Дней.ру 30 октября в 07:30
Происшествия
Аварийно приземлившийся в Тюмени SSJ-100 отстранён от полётов
REGNUM вчера в 21:13
Технологии
Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России
Вечерняя Москва вчера в 03:08
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM вчера в 02:27
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях
ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.
Коммерсантъ 31 октября в 16:02
Авто
В России две модели Volkswagen стали дешевле
Немецкая компания Volkswagen снизила цены на две свои модели. В России стали дешевле пикап Volkswagen Amarok и кроссовер Volkswagen Tiguan.
Автоновости дня вчера в 01:37
Футбол
Сын Роналду забил за детскую команду «Ювентуса» 58 голов в 28 играх
РБК 31 октября в 05:28
Футбол
Швейцарский клуб попал в скандал после поста в «Твиттере» с роликом с порносайта
Чемпионат вчера в 16:14
Происшествия
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
В департаменте образования Ненецкого автономного округа рассказали, что мальчик, убитый накануне в детском саду, был не единственным ребенком в семье.
РИА Новости вчера в 02:51
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
Политика
Глава партии «Слуга народа» решил покинуть пост из-за секс-скандала
Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, депутат от президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко объявил о том, что покидает свой пост, на своей странице в "Фейсбуке".
РЕН ТВ вчера в 13:48
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома вчера в 17:27
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»
Известия вчера в 20:15
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Коммерсантъ вчера в 10:34
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Космос
Астрономы нашли в Солнечной системе еще одну карликовую планету
Пока статус Гигеи не подтвердится, астрономы по-прежнему будут считать, что в Солнечной системе всего пять карликовых планет.
Сельская новь (Aксубаевский район) 30 октября в 05:53
Политика
Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»
Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
RT на русском вчера в 05:53
Происшествия
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Наука
Впервые напечатана живая человеческая кожа с кровеносными сосудами
Ugpressa.ru вчера в 13:25