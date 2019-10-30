с чего всё началось

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Участвовать в ГПП граждане будут добровольно, самостоятельно перечисляя взносы в любом размере.

Армия и оружие Лавров назвал аль-Багдади «порождением США» Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".

Общество Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.

ЖКХ В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.

Происшествия Пассажиры экстренно севшего SSJ-100 в Тюмени прибыли в Петербург Лайнер, на борту которого были пассажиры экстренно севшего в Тюмени SSJ-100, прилетел в Санкт-Петербург.

Политика Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Кино Фильм «Заклятие» возглавил топ-5 лучших хорроров десятилетия Фильм "Заклятие" режиссера Джеймса Вана определили на первое место пятерки лучших фильмов ужасов десятилетия.

Политика В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.

Общество Синоптики пообещали россиянам теплую зиму Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.

Политика Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.

Политика Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине По словам министра, которого цитирует агентство МТИ, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.

Религия Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.

Финансы Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.

Экономика ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года Показатель долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам на 1 октября 2019 года тоже обновил максимум и достиг 8,9%. Как отмечается, это самый высокий процент с января 2015 года.

Единоборства Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Авто Стартовали продажи обновленного Hyundai Solaris С сегодняшнего дня в Китае официально стартовали продажи обновленной версии автомобиля Hyundai Solaris/Verna.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Авто Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan Как сообщает «Automotive News» со ссылкой на руководство компании Nissan, популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшем будущем может заметно снизиться.

Здоровье Количество «Поездов здоровья» увеличат до четырех в Нижегородской области В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Нижегородской области увеличат количество «Поездов здоровья» с двух до четырех в 2020 года.