Экономика
Lenta.ruНовая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Участвовать в ГПП граждане будут добровольно, самостоятельно перечисляя взносы в любом размере.
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с чего всё началось
Основные положения представленного Минфином законопроекта о «гарантированном пенсионном плане» (ГПП) повторяют положения «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК), анонсированного еще в 2016 году.РБКвчера в 08:16
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В Центробанке рассказали о факторах успеха новой системы пенсионных накоплений
Экономика сегодня30 октября в 10:27
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Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия 18:49
Армия и оружие
Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
ТК Звезда вчера в 12:22
Единоборства
Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости 19:04
Происшествия
Аварийно приземлившийся в Тюмени SSJ-100 отстранён от полётов
Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», совершивший экстренную посадку в Тюмени из-за неисправности двигателя, будет отстранён от полётов.
REGNUM 21:13
Политика
В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа
Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.
Интерфакс 15:12
Технологии
Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России
Вечерняя Москва 03:08
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
В Нарьян-Маре 36-летний местный житель Денис Поздеев ворвался в детский сад и зарезал ребенка. Шестилетний мальчик умер от ранения в шею.
Инфо24 вчера в 09:13
Единоборства
Боец UFC Гастелум сжульничал во время взвешивания
Боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Келвин Гастелум сжульничал во время взвешивания. Фото данного инцидента опубликовано в Twitter.
Газета.Ru 20:30
Общество
Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику
Экоактивистка Грета Тунберг, не летающая на самолётах по личным убеждениям, попросила своих сторонников помочь добраться из США в Испанию, где состоится 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).
REGNUM 16:14
Общество
Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову
Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.
ФАН 14:26
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов выбрал имя для второго ребенка от Анастасии Костенко
Бывшая модель сказала подписчикам, что они с мужем уже выбрали имя для будущего малыша, причём выбором имени занимался именно Дмитрий Тарасов.
Bimru.ru 06:18
Финансы
Госдолг США установил новый рекорд
Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
RT на русском 19:23
Политика
Свидетель подтвердил причастность организаторов Майдана к расстрелам
Свидетель событий на Майдане в 2014 году, гражданин Грузии, подтвердил причастность людей, пришедших к власти после госпереворота на Украине, к организации массовых расстрелов полиции и граждан на Майдане.
РЕН ТВ 07:38
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК вчера в 08:35
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Армия и оружие
Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа
Согласно публикации в Twitter, ракеты были направлены на приграничные израильские населенные пункты, а затем перехвачены Израилем с помощью системы ПВО «Железный купол».
Известия 16:11
Происшествия
Пожар произошел на золоторудной шахте в Магаданской области
Из шахты эвакуированы 15 горняков. Возгорание произошло на золоторудной шахте в Магаданской области.
Пятый канал 10:40
Политика
Украина хочет обсудить транзит газа на встрече в «нормандском формате»
Киев хочет обсудить на встрече лидеров стран—членов «нормандского формата» (РФ, Франция, Германия и Украина) вопрос транзита российского газа, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 08:57
Политика
В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике.
RT на русском 19:43
Наука
Ученые выявили причину тяги к алкоголю
Американские исследователи узнали, какой участок мозга отвечает за создание вредных привычек, в числе которых — тяга к алкоголю и сладкому.
УтроNews вчера в 10:18
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 09:20
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.
Известия 29 октября в 23:37
Футбол
Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола
Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10