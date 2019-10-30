Экономика

Lenta.ruLenta.ruНовая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Участвовать в ГПП граждане будут добровольно, самостоятельно перечисляя взносы в любом размере.
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с чего всё началось
Основные положения представленного Минфином законопроекта о «гарантированном пенсионном плане»
 (ГПП) повторяют положения «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК), анонсированного еще в 2016 году.
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