с чего всё началось

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Участвовать в ГПП граждане будут добровольно, самостоятельно перечисляя взносы в любом размере.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.

Армия и оружие Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».

Единоборства Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.

Происшествия Аварийно приземлившийся в Тюмени SSJ-100 отстранён от полётов Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», совершивший экстренную посадку в Тюмени из-за неисправности двигателя, будет отстранён от полётов.

Политика В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду В Нарьян-Маре 36-летний местный житель Денис Поздеев ворвался в детский сад и зарезал ребенка. Шестилетний мальчик умер от ранения в шею.

Единоборства Боец UFC Гастелум сжульничал во время взвешивания Боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Келвин Гастелум сжульничал во время взвешивания. Фото данного инцидента опубликовано в Twitter.

Общество Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику Экоактивистка Грета Тунберг, не летающая на самолётах по личным убеждениям, попросила своих сторонников помочь добраться из США в Испанию, где состоится 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).

Общество Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов выбрал имя для второго ребенка от Анастасии Костенко Бывшая модель сказала подписчикам, что они с мужем уже выбрали имя для будущего малыша, причём выбором имени занимался именно Дмитрий Тарасов.

Финансы Госдолг США установил новый рекорд Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.

Политика Свидетель подтвердил причастность организаторов Майдана к расстрелам Свидетель событий на Майдане в 2014 году, гражданин Грузии, подтвердил причастность людей, пришедших к власти после госпереворота на Украине, к организации массовых расстрелов полиции и граждан на Майдане.

Армия и оружие В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.

Религия Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.

Армия и оружие Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа Согласно публикации в Twitter, ракеты были направлены на приграничные израильские населенные пункты, а затем перехвачены Израилем с помощью системы ПВО «Железный купол».

Происшествия Пожар произошел на золоторудной шахте в Магаданской области Из шахты эвакуированы 15 горняков. Возгорание произошло на золоторудной шахте в Магаданской области.

Политика Украина хочет обсудить транзит газа на встрече в «нормандском формате» Киев хочет обсудить на встрече лидеров стран—членов «нормандского формата» (РФ, Франция, Германия и Украина) вопрос транзита российского газа, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Политика В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике.

Наука Ученые выявили причину тяги к алкоголю Американские исследователи узнали, какой участок мозга отвечает за создание вредных привычек, в числе которых — тяга к алкоголю и сладкому.