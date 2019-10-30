Экономика
Lenta.ruНовая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Участвовать в ГПП граждане будут добровольно, самостоятельно перечисляя взносы в любом размере.
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с чего всё началось
Основные положения представленного Минфином законопроекта о «гарантированном пенсионном плане» (ГПП) повторяют положения «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК), анонсированного еще в 2016 году.РБК31 октября в 08:16
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Экономика сегодня30 октября в 10:27
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Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
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Происшествия
Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке
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В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
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ТК Звезда вчера в 03:10
Армия и оружие
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Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 2020 году
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ГЛАС.RU вчера в 23:29
Армия и оружие
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В департаменте образования Ненецкого автономного округа рассказали, что мальчик, убитый накануне в детском саду, был не единственным ребенком в семье.
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Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
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Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии.
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Футбол
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Несмотря на поражение, «ПСЖ» остался на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции.
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Apple запустила собственную стриминговую платформу
Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.
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Водитель Mercedes-Benz врезался в памятник Александру III в Иркутске
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