Экономика

Lenta.ruLenta.ruНовая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Участвовать в ГПП граждане будут добровольно, самостоятельно перечисляя взносы в любом размере.
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с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новостивчера в 04:59

Подробнее о событии

Минфин: новой накопительной пенсионной системой воспользуются миллион россиян

Ведомостивчера в 16:57

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:59

«Пенсия для 5-10% россиян»: кто сможет накопить на старость по новой системе

Forbesвчера в 15:47

Новая система пенсионных накоплений коснется самозанятых

Телеканал 360°03:01

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

RT на русскомвчера в 10:14

Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии

ТАССвчера в 09:45

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новостивчера в 04:59
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Происшествия

Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26

RT на русском 03:08
Происшествия

В аварии с бензовозом под Кингисеппом пострадали три человека

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 29 октября около 22:40 на 245-м километра автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Крополье 51-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado врезался в бензовоз с 39-летним водителем.
78.ru 01:42
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости вчера в 09:36
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Спорт

Мария Ласицкене подарила машину своему тренеру

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высотку Мария Ласицкене решила отдать автомобиль, подаренный Федерацией бокса России, своему тренеру Геннадию Габрилянову.
Вести.Ru вчера в 05:51
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС на трех направлениях

РБК 02:05
Армия и оружие

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Экономика

Минсельхоз: Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания

Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, введение эмбарго лишь дало импульс развитию сельского хозяйства, и сейчас оно активно развивается, рассказали в Минсельхозе.
Парламентская газета 03:12
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»

Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 23:22
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 07:31
Экономика

Несырьевой экспорт из России сократился впервые за два года

Несырьевой неэнергетический экспорт товаров (ННЭ) из России сократился впервые с 2017 года. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития.
Известия вчера в 17:53
Происшествия

Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова

Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
Чита.Ру 00:09
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

REGNUM вчера в 08:52
Хоккей

Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Газета.Ru 02:19
Футбол

Мельгарехо: «С приходом Тедеско в „Спартак“ стало больше тактических занятий»

Парагвайский полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в интервью клубной пресс-службе рассказал об изменениях, которые произошли с приходом в команду нового главного тренера.
Bobsoccer 02:54
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество

Пилотная группа японских туристов прибыла на южные Курилы

Первая группа японских туристов в рамках пилотной поездки на южную часть Курильской гряды (Сахалинская область) прибыла на остров Кунашир.
ТАСС вчера в 20:38
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 28 октября в 08:45
Происшествия

На Урале поезд сбил двух девочек

REGNUM вчера в 23:15
Армия и оружие

WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

По данным СМИ, информатор передал военным США данные о местоположении главы ИГ*, а также подробный план комнат в его убежище, в котором он сам находился во время операции по ликвидации.
Газета.Ru 00:15
Армия и оружие

Иракские пастухи нашли сокровища ИГ на сумму 25 миллионов долларов

Пастухи нашли сокровища на сумму 25 миллионов долларов, спрятанные в пустыне на западе Ирака главарями запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.
ФАН 01:27
Футбол

Футболист «Млады Болеслав» Татаев рассказал об отношении чехов к Комличенко

Российский защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев заявил, что его одноклубник Николай Комличенко стал в Чехии народным героем.
RT на русском 02:36
Армия и оружие

ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях

ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
RT на русском 00:11
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru вчера в 08:25
Политика

Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

RT на русском вчера в 05:27
Гаджеты

Материнские платы на AMD X570 станут совместимы с процессорами Ryzen 1000-й серии

По всей видимости, новые версии BIOS с интегрированным микрокодом AGESA 1.0.0.4 смогут обеспечить материнским платам на AMD X570 совместимость с чипами Ryzen первого поколения.
3DNews 02:01
Политика

Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании

Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
РБК вчера в 17:14
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