Экономика
Lenta.ruНовая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Участвовать в ГПП граждане будут добровольно, самостоятельно перечисляя взносы в любом размере.
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с чего всё началось
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).РИА Новостивчера в 04:59
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Финансовые власти представили очередной вариант самостоятельных накоплений на старость
Коммерсантъвчера в 15:37
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«Сафмар» купил 27% акций Кузбасской топливной компании
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Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
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Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
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В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
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Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Кино
Федор Добронравов заявил, что «Сватам-7» быть
Федор Добронравов во время общения с поклонниками заявил, что «Сватам-7» быть.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кто не должен принимать аспирин
Доктор Мясников подчеркнул, что ацетилсалициловая кислота увеличивает риск мозгового кровоизлияния, поэтому западные медики назначают этот препарат только после инфаркта или инсульта.
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Перед стрельбой у Шамсутдинова произошел конфликт с сослуживцами
Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия.
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Армия и оружие
Бельгийские ВВС сообщили о перехвате российского истребителя Су-35
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Шоу-бизнес
У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ
У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.
Происшествия
Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина
Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
Хоккей
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В основное время команды не смогли выявить победителя - 3:3. А в овертайме сильнее оказался "Вашингтон", победу своей команде принес капитан "столичных" Александр Овечкин.
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Энергетика
«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»
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Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.