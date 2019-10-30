с чего всё началось

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Участвовать в ГПП граждане будут добровольно, самостоятельно перечисляя взносы в любом размере.

Авто На рынке России появится обновленный кроссовер Changan CS55 Бренд Changan выпустит для России новый кроссовер CS55. На отечественном рынке машина появится в конце осени 2019 года.

Политика Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.

Экономика Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, заявил Минсельхоз Россия полностью обеспечивает себя основными видами продуктов питания, введение продовольственного эмбарго придало импульс развитию сельского хозяйства, которое сейчас динамично развивается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Политика Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.

Общество РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, кто не должен принимать аспирин Доктор Мясников подчеркнул, что ацетилсалициловая кислота увеличивает риск мозгового кровоизлияния, поэтому западные медики назначают этот препарат только после инфаркта или инсульта.

Общество В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.

Происшествия Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.

Хоккей Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто» В основное время команды не смогли выявить победителя - 3:3. А в овертайме сильнее оказался "Вашингтон", победу своей команде принес капитан "столичных" Александр Овечкин.