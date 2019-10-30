Экономика

Lenta.ruLenta.ruНовая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Участвовать в ГПП граждане будут добровольно, самостоятельно перечисляя взносы в любом размере.
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с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новостивчера в 04:59

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Новая версия пенсионной системы затронет репетиторов и таксистов

URA.Ru02:47

Виды на пенсию

Российская газета00:22

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новостивчера в 04:59

Финансовые власти представили очередной вариант самостоятельных накоплений на старость

Коммерсантъвчера в 15:37

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

RT на русскомвчера в 10:14

В Минфине подсчитали расходы бюджета от льгот в новой системе накопительной пенсии

ТАССвчера в 06:01

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:59
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
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Первый канал исказил сюжет известной компьютерной игры и назвал ее «зомбирующей»

В эфире вечерней программы «Время» на Первом канале вышел сюжет о популярной во всем мире игре Call of Duty.
Lenta.ru 03:29
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Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
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Группа «Сафмар» приобрела 27% акций Кузбасской топливной компании у Prosperity Capital Management, говорится в сообщении группы.
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Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
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Общество

Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами

РБК 01:28
Экономика

Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, заявил Минсельхоз

Россия полностью обеспечивает себя основными видами продуктов питания, введение продовольственного эмбарго придало импульс развитию сельского хозяйства, которое сейчас динамично развивается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
РИА Новости 02:44
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Ведомости вчера в 17:11
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Политика

Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег

Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook.
РБК 03:32
Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

REGNUM вчера в 08:52
Футбол

Экс-глава РФС рассказал, почему Россия получила право проводить ЧМ-2018

По словам Колоскова, только благодаря блестящей заявочной кампании Россия получила право на проведение ЧМ-2018.
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Согласно статистике, среднем за одну игру Месси забивает 0,87 мяча, а Роналду — 0,75.
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Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Армия и оружие

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
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Кино

Федор Добронравов заявил, что «Сватам-7» быть

Федор Добронравов во время общения с поклонниками заявил, что «Сватам-7» быть.
Актуальные Новости 03:21
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кто не должен принимать аспирин

Доктор Мясников подчеркнул, что ацетилсалициловая кислота увеличивает риск мозгового кровоизлияния, поэтому западные медики назначают этот препарат только после инфаркта или инсульта.
Волга-Медиа 27 октября в 22:27
Происшествия

Перед стрельбой у Шамсутдинова произошел конфликт с сослуживцами

Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия.
Вести.Ru 02:10
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
РИА Новости 03:18
Армия и оружие

Бельгийские ВВС сообщили о перехвате российского истребителя Су-35

Daily Storm вчера в 13:39
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Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров

Сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы».
StarHit.ru вчера в 04:00
Шоу-бизнес

У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ

У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.
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Происшествия

Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
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Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»

В основное время команды не смогли выявить победителя - 3:3. А в овертайме сильнее оказался "Вашингтон", победу своей команде принес капитан "столичных" Александр Овечкин.
Газета.Ru вчера в 22:15
Армия и оружие

Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

Lenta.ru вчера в 07:24
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«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»

«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
Ведомости вчера в 10:33
Футбол

Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту

Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости 28 октября в 06:36
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