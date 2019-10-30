Экономика
Lenta.ruНовая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Участвовать в ГПП граждане будут добровольно, самостоятельно перечисляя взносы в любом размере.
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с чего всё началось
Основные положения представленного Минфином законопроекта о «гарантированном пенсионном плане» (ГПП) повторяют положения «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК), анонсированного еще в 2016 году.РБК31 октября в 08:16
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В Центробанке рассказали о факторах успеха новой системы пенсионных накоплений
Экономика сегодня30 октября в 10:27
Эксперты: мотивация вступления в новую систему пенсионных накоплений пока не очевидна
ТАСС31 октября в 20:14
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