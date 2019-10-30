с чего всё началось

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Участвовать в ГПП граждане будут добровольно, самостоятельно перечисляя взносы в любом размере.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

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Авто В Россию скоро приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама Немецкий автопроизводитель BMW считает, что VinFast «сделала отличный выбор базы для первых автомобилей», однако отмечает, что их базы отстают более чем на десять лет от платформы новых автомобилей баварского бренда.

Политика В Раде перечислили внешнеполитические провалы Зеленского Украинский президент Владимир Зеленский проявляет пассивность в международных вопросах, делая слишком мало антироссийских выпадов, в результате чего страна вскоре останется без транзита газа.

Общество Страдающий от рака телеведущий назвал первые симптомы онкологии Журналист и телеведущий из США 79-летний Алекс Требек выступил с обращением, в котором рассказал, что испытывал до того, как у него обнаружили злокачественное образование поджелудочной железы на четвертой стадии.

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Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детсаду В Нарьян-Маре нетрезвый мужчина с ножом ворвался в местный детсад «Сказка» и убил одного из детей. Погибший — шестилетний мальчик.

Кино HBO анонсировал приквел «Игры престолов» Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".