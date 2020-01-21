Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНовая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
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Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

Коммерсантъ10:22

Новая система пенсионных накоплений может заработать с 1 января 2022 года

ТАСС09:35

В ЦБ назвали дату начала работы новой системы накопления пенсий

Известия09:57

Россияне смогут передавать пенсии по наследству

Призыв (Борисовский район)19 января в 00:00

В ЦБ назвали сроки начала работы новой системы накопления пенсий

Аргументы и Факты10:53

По большому счету

Российская газета11:28

Сроки запуска новой системы пенсионных накоплений сдвинуты

Росбалт11:02
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:35, Ашберн
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Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ

Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
РБК 10:31
Гаджеты

Intel вынужденно снизит цены на процессоры во втором полугодии

В виду неспособности конкурировать иным способом с новейшими CPU AMD разработчик вынужден со второго полугодия снизить цены на свои изделия.
OAnews 11:10
Общество

В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам.
РБК 10:30
Происшествия

В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет

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Вести.Ru 09:55
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Кардиолог подсказал, как можно бороться с образованием тромбов

Кардиолог рассказал, в чем опасность образования тромбов и как можно выяснить есть ли у человека данная проблема.
Комсомольская правда 09:02
Политика

Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Lenta.ru 06:38
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

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RT на русском 18 января в 02:53
Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Вести.Ru 10:55
Шоу-бизнес

У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

ТАСС 10:15
Игры

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Политика

Госдума может запретить приравнивать СССР к нацистской Германии

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выступила с инициативой защитить историю СССР от попыток приравнять Союз к нацистской Германии.
Infox.ru 10:39
Общество

Пьяных нарушителей хотят лечить принудительно

По данным ГИБДД, почти десятая часть всех ДТП, произошедших в России в 2019 году, была совершена находившимися под действием спиртного водителями.
News.ru вчера в 20:13
Общество

В российских аэропортах усилили досмотр из-за китайского коронавируса

В российских аэропортах усилен досмотр прибывающих из Китая туристов для выявления носителей коронавируса, пишут СМИ.
Взгляд.ру 10:02
Политика

Чайка покинет пост генпрокурора России

Телеканал 360° вчера в 05:34
Политика

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.
РБК 10:59
Политика

Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом

Сообщения СМИ о российских "шпионах" в Давосе следует расценивать как журналистскую спекуляцию и очередной вброс, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов.
РИА Новости 09:35
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
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Порошенко принудительно приведут на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований.
Московский Комсомолец 05:29
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес

Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика Сегодня 06:08
Общество

Онколог усомнился в возникновении рака из-за полетов и смартфонов

Ведущий онколог клиники «24/7» Вадим Гутник в эфире НСН раскритиковал заявления немецких ученых о причинах возникновения онкологических заболеваний.
Национальная служба новостей 11:29
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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Как заявляют в Роспотребнадзоре, разработанные средства дают возможность обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что позволяет осуществлять экстренную лабораторную диагностику случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом.
RT на русском 11:23
Игры

Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад

Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.
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Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России

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Песков: об идее дать право входа в РФ регионам других стран не слышал

На вопрос об отношении к идее предоставления права регионам Украины и Белоруссии присоединяться к России, пресс-секретарь президента РФ Александр Песков ответил, что не знаком с этим предложением, в ходе своего общения 21 января с журналистами.
Красная весна 04:58
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Сменивший образ Иван Ургант стал «конкурентом Бондарчуку»

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Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
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Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова заступилась за дочку Веры Брежневой

За девочку заступилась российская модель Наталья Водянова.
Вечерняя Москва вчера в 07:18
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