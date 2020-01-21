Экономика
КоммерсантъНовая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
Общество
В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам.
Происшествия
В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет
В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Общество
За 16 млн долга по зарплате директор заплатит штраф 10 тысяч
Государственная инспекция труда в Мурманской области привлекла генерального директора судоремонтного завода № 10 в городе Полярный Евгения Зудина и его предприятие к административному наказанию.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Происшествия
В Марий Эл в ДТП погибли три сотрудника скорой помощи
Смертельное ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика произошло в Марий Эл.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Политика
РБК: Козак покинет правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак, отвечающий в кабинете министров экс-премьера Дмитрия Медведева за промышленность, топливно-энергетический комплекс и розничную торговлю, уйдет из правительства.
Шоу-бизнес
Елена Воробей перенесла операцию
Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Происшествия
Пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком в отеле в Перми
В Перми произошел прорыв трубы с горячей водой, затопившей мини-отель. В результате погибли пять человек.
Здоровье
Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
Энергетика
На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.
Энергетика
Белоруссия закупила нефть в Норвегии
Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан», сообщает «Белнефтехим».
Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники
Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.
Общество
Владимир Мединский покинет пост министра культуры
Владимир Мединский уйдет с должности министра культуры, рассказали РБК три источника, близких к аппарату правительства.
Политика
Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом
Сообщения СМИ о российских "шпионах" в Давосе следует расценивать как журналистскую спекуляцию и очередной вброс, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов.
Армия и оружие
В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин
В Донецке застрелен заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей с позывным "Грин", сообщает News.Ru.
Происшествия
Заслуженный спасатель России умер в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре
Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников скончался в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.
Политика
Госдума может запретить приравнивать СССР к нацистской Германии
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выступила с инициативой защитить историю СССР от попыток приравнять Союз к нацистской Германии.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Шоу-бизнес
Бузова побила рекорд по количеству подписчиков в российском Instagram
Телеведущая и певица Ольга Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском сегменте соцсети Instagram.
Политика
Песков объяснил спешку с принятием поправок к Конституции
Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
Политика
Чайка покидает пост генпрокурора РФ
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Происшествия
В морском порту Владивостока обнаружили радиоактивный автомобиль
Как рассказал начальник подразделения таможенного контроля за радиоактивными материалами таможни Владивостока Максим Шестернин, после аварии на японской атомной станции "Фокусима-1", в период с 2011 по 2017 годы в регионе было выявлено более 870 таких товаров.
Футбол
СМИ узнали о возможном отказе РФС признать переизбрание Прядкина
Российский футбольный союз (РФС) может признать досрочные перевыборы президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина нелегитимными в связи с нарушением процедуры.
Футбол