Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНовая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
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Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

Коммерсантъ10:22

Новая система пенсионных накоплений может заработать с 1 января 2022 года

ТАСС09:35

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Российская газета11:28

Сроки запуска новой системы пенсионных накоплений сдвинуты

Росбалт11:02
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