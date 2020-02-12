Напомним, что вечером 10 февраля на Первом канале состоялась премьера шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-Ток», однако зрители разгромили передачу в соцсетях, поскольку посчитали, что в ней отсутствует новизна формата.

с чего всё началось

Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.

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