Накануне прошел премьерный выпуск шоу Александра Гордона и Ксении Собчак «Док-Ток», после которого телезрители оставили множество негативных отзывов в социальных сетях. В первом выпуске программы речь шла о деле сестер Хачатурян, убивших отца за сексуальное насилие.

с чего всё началось

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