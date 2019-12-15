Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuНовая ракета США угрожает российским C-400

На европейском театре военных действий новая ракета дальностью более 500 км будет нацелена на преодоление российской противовоздушной обороны, представленной зенитными ракетными системами С-400, отметил Рафферти.
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Американская PrSM станет убийцей российских С-400

Lenta.ru16:09

В США рассказали об испытаниях способной преодолеть ПВО России ракеты

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Американский генерал заявил о «способной преодолеть» ПВО России ракете

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Американскую ракету назвали будущей убийцей российских С-400

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В США допустили возможность преодоления гиперзвуковой ракетой ПВО России

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Новая ракета США угрожает российским C-400

Газета.Ru20:31

США заявили о способности своей новой ракеты преодолеть российскую ПВО

News.ru18:45
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Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM вчера в 05:49
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости 16:31
Происшествия

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 00:42
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Политика

Японские коммунисты призвали вернуть весь Курильский архипелаг

Коммунист считает, что последним мирным документом, подписанным двумя странами, является заключенный в 1875 году Договор о обмене Курильских островов на Сахалин.
РЕН ТВ 21:40
Космос

Межзвездные нейтралы затормозили и подогрели солнечный ветер за орбитой Плутона

Астрономы подтвердили замедление и нагрев потока солнечного ветра за пределами орбиты Плутона, которые связаны с захватом межзвездных нейтралов.
N+1 10 декабря в 04:07
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Кино

В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»

Экономика сегодня 12 декабря в 12:48
Политика

В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса

Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила журналистам в субботу и.о. главы страны Жанин Аньес.
Известия 21:04
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК 08:09
Космос

В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для «Ангары»

Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе "Ангара", перенесены на 2020-2021 годы, сообщается в материалах Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:32
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ вчера в 01:12
Политика

МИД ФРГ оценил решение о высылке двух дипломатов из России

В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
RT на русском 12 декабря в 04:25
Футбол

ЦСКА обыграл «Эспаньол» и выбыл из Лиги Европы

«Краснодар» проиграл «Хетафе» и выбыл из Лиги Европы «Гол Николы Влашича принес армейцам победу в Барселоне в заключительном матче группового раунда Лиги Европы», - говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.
Национальная служба новостей 12 декабря в 17:07
Гаджеты

Microsoft показала новый логотип Windows

Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
The GEEK 12 декабря в 15:25
Авто

Стоит ли покупать новую машину сейчас, или лучше дождаться 2020 года

Многие автолюбители помнят времена, когда январь был чуть ли не лучшим месяцем для покупки новой машины.
АвтоВзгляд вчера в 06:22
Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru 19:52
Армия и оружие

NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана

Готовящееся объявление о выводе войск будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые были сорваны в сентябре, отечает телеканал.
РБК 19:08
Единоборства

Превью UFC 245: Нуньес — Де Рандами

«Чемпионат» представляет вашему вниманию превью этого поединка.
Чемпионат 08:27
Политика

Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа

Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Известия 17:00
Экономика

Тыретский солерудник Артёма Чайки вырвался в лидеры импортозамещения

По данным издания, рост поставок соли с Тыретского солерудника (принадлежит Артёму Чайке) может быть следствием развития добычи и расширения географии поставок.
Байкал24 20:24
Космос

На МКС доставили ящик вина

Экономика сегодня 12 декабря в 04:02
Происшествия

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Lenta.ru 02:42
Происшествия

В Южно-Сахалинске пропал 11-летний мальчик

В Южно-Сахалинске пропал 11-летний мальчик.
АСТВ 20:29
Политика

В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
RT на русском 11:02
Авто

В марте 2020 года начнется производство Lada Vesta SW Sport

Стало известно, что спортивная версия универсала Lada Vesta SW будет запущена в серийное производство в марте следующего года.
Тарантас Ньюс 05:16
Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
iReactor вчера в 05:17
Общество

На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»

На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Коммерсантъ 19:55
Происшествия

В аэропорту Уфы погиб упавший на стройке рабочий

Известно, что рабочий при проведении работ в аэропорту упал с третьего этажа строящегося здания. Он скончался в машине скорой помощи.
Интерфакс 12:51
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС 12:21
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