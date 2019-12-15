Армия и оружие
Газета.RuНовая ракета США угрожает российским C-400
На европейском театре военных действий новая ракета дальностью более 500 км будет нацелена на преодоление российской противовоздушной обороны, представленной зенитными ракетными системами С-400, отметил Рафферти.
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Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Происшествия
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Политика
Японские коммунисты призвали вернуть весь Курильский архипелаг
Коммунист считает, что последним мирным документом, подписанным двумя странами, является заключенный в 1875 году Договор о обмене Курильских островов на Сахалин.
Космос
Межзвездные нейтралы затормозили и подогрели солнечный ветер за орбитой Плутона
Астрономы подтвердили замедление и нагрев потока солнечного ветра за пределами орбиты Плутона, которые связаны с захватом межзвездных нейтралов.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Кино
В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»
Политика
В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса
Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила журналистам в субботу и.о. главы страны Жанин Аньес.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Космос
В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для «Ангары»
Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе "Ангара", перенесены на 2020-2021 годы, сообщается в материалах Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Политика
МИД ФРГ оценил решение о высылке двух дипломатов из России
В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» и выбыл из Лиги Европы
«Краснодар» проиграл «Хетафе» и выбыл из Лиги Европы «Гол Николы Влашича принес армейцам победу в Барселоне в заключительном матче группового раунда Лиги Европы», - говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип Windows
Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
Авто
Стоит ли покупать новую машину сейчас, или лучше дождаться 2020 года
Многие автолюбители помнят времена, когда январь был чуть ли не лучшим месяцем для покупки новой машины.
Музыка
Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения
Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Армия и оружие
NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана
Готовящееся объявление о выводе войск будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые были сорваны в сентябре, отечает телеканал.
Единоборства
Превью UFC 245: Нуньес — Де Рандами
«Чемпионат» представляет вашему вниманию превью этого поединка.
Политика
Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа
Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Экономика
Тыретский солерудник Артёма Чайки вырвался в лидеры импортозамещения
По данным издания, рост поставок соли с Тыретского солерудника (принадлежит Артёму Чайке) может быть следствием развития добычи и расширения географии поставок.
Космос
На МКС доставили ящик вина
Происшествия
В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа
Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Происшествия
В Южно-Сахалинске пропал 11-летний мальчик
В Южно-Сахалинске пропал 11-летний мальчик.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
Авто
В марте 2020 года начнется производство Lada Vesta SW Sport
Стало известно, что спортивная версия универсала Lada Vesta SW будет запущена в серийное производство в марте следующего года.
Культура
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
Общество
На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»
На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Происшествия
В аэропорту Уфы погиб упавший на стройке рабочий
Известно, что рабочий при проведении работ в аэропорту упал с третьего этажа строящегося здания. Он скончался в машине скорой помощи.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.