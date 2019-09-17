Экономика

Экспресс газетаЭкспресс газетаНовая система накопительных пенсий заработает с 2021 года

Механизм, который даст россиянам возможность самостоятельно решать, делать ли отчисления для будущей пенсии из своей зарплаты, должен заработать уже с января 2021 года после принятия необходимых поправок к действующему законодательству; соответствующее уведомление опубликовало Министерство финансов РФ.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало
 извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.
РБК17 сентября в 07:10

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Минфин готовит изменения в системе накопительных пенсий

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Российская газета17 сентября в 06:07

Выяснилось, когда в России появятся новые накопительные пенсии

URA.Ru17 сентября в 07:28

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РБК17 сентября в 07:10

Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

ТАСС17 сентября в 06:13

Минфин назвал срок запуска новой системы накопительных пенсий

РИА Новости17 сентября в 07:43
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