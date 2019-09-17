с чего всё началось

Механизм, который даст россиянам возможность самостоятельно решать, делать ли отчисления для будущей пенсии из своей зарплаты, должен заработать уже с января 2021 года после принятия необходимых поправок к действующему законодательству; соответствующее уведомление опубликовало Министерство финансов РФ.

Новая система накопительных пенсий заработает с 2021 года

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