Экономика

Бизнес и территорияБизнес и территорияНовую пенсионную систему представили Минфин и Центробанк

Минфин и Центробанк представили на мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» новую систему добровольных пенсионных накоплений, которая получила название гарантированный пенсионный план. При использовании такой системы человек получит больше свободы в формировании пенсионных накоплений.
Читать в источнике
Комментировать1779
с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости29 октября в 04:59

Подробнее о событии

Медведев не справляется: Зюганов предрек премьер-министру «политический дефолт»

Веквчера в 01:59

Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых

РБК29 октября в 17:00

Новая версия пенсионной системы затронет репетиторов и таксистов

URA.Ru30 октября в 02:47

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

Lenta.ru30 октября в 01:59

Виды на пенсию

Российская газета30 октября в 00:22

Новая система пенсионных накоплений коснется самозанятых

Телеканал 360°30 октября в 03:01

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новости29 октября в 04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:57, Ашберн
Общество

Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России

Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Происшествия

Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева.
Газета.Ru 00:06
Происшествия

В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников

Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:03
Происшествия

Убийца ребенка в детсаду Нарьян-Мара объяснил свой поступок

Мужчина, убивший сегодня шестилетнего мальчика в детсаду в Нарьян-Маре, объяснил свой поступок.
Znak.com вчера в 11:00
Экономика

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
РИА Новости 00:04
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Культуромания вчера в 09:24
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
Транспорт

Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров

Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.
РИА Новости вчера в 15:39
Футбол

Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы

ИА Новороссия 30 октября в 01:32
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
РИА Новости вчера в 23:59
Политика

Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском вчера в 16:25
Общество

Закон об устойчивом Рунете вступил в силу

В дальнейшем операторы связи РФ будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной - эта норма закона вступит в силу с 1 января 2021 года.
Интерфакс 01:10
Политика

Путин допустил ужесточение наказания за ошибки врачей

Президент РФ Владимир Путин допустил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
Право.ру вчера в 08:21
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 30 октября в 10:56
Политика

В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 30 октября в 19:44
Футбол

Юноши сборной России вышли в элитный раунд Евро-2020

Российским юношам требовалась победа, чтобы не сомневаться в возможности играть в Элитном раунде чемпионата Европы 2020-го года.
Inc-news.ru вчера в 04:41
Технологии

Новый вирус атаковал пользователей Android

Эксперты компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, заявили об обнаружении нового вируса под названием Xhelper.
iReactor 00:33
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН вчера в 03:45
Шоу-бизнес

Джигурда пообещал нокаутировать Малахова

«Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль», -написал актер Джигурда пояснил, что причиной конфликта между ним и Малаховым стало то, что ведущий не извинился перед его бывшей супругой Мариной Анисиной, которую он, по словам актера, оскорблял в своих передачах.
ФедералПресс вчера в 21:14
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Экономика

В Госдуме готовят закон, который позволит продавать недвижимость с детскими долями, чтобы получить ипотеку

В России планируют разрешить продавать недвижимость с выделенными для детей долями, чтобы получить ипотеку на новое жилье.
Фонтанка.Ру 01:11
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 06:25
Общество

Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совету Безопасности инициировать расследование нападения полиции на сотрудников миссии ООН в Косово, в частности на российского дипломата Михаила Краснощекова.
Российская газета вчера в 19:38
Наука

Создан калькулятор для расчета вампирского апокалипсиса

Волга-Медиа вчера в 22:13
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
РИА Новости вчера в 20:48
Автоспорт

Утверждён регламент на сезон 2021 года

Всемирный совет по автоспорту единогласно утвердил технический и спортивный регламент на сезон 2021 года, когда Формула 1 серьёзно изменится.
F1news.ru вчера в 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное