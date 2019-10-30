с чего всё началось

Минфин и Центробанк представили на мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» новую систему добровольных пенсионных накоплений, которая получила название гарантированный пенсионный план. При использовании такой системы человек получит больше свободы в формировании пенсионных накоплений.

Общество Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.

Происшествия В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.

Транспорт Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.

Общество Закон об устойчивом Рунете вступил в силу В дальнейшем операторы связи РФ будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной - эта норма закона вступит в силу с 1 января 2021 года.

Политика Путин допустил ужесточение наказания за ошибки врачей Президент РФ Владимир Путин допустил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.

Политика В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.

Технологии Новый вирус атаковал пользователей Android Эксперты компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, заявили об обнаружении нового вируса под названием Xhelper.

Шоу-бизнес Джигурда пообещал нокаутировать Малахова «Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль», -написал актер Джигурда пояснил, что причиной конфликта между ним и Малаховым стало то, что ведущий не извинился перед его бывшей супругой Мариной Анисиной, которую он, по словам актера, оскорблял в своих передачах.

Общество Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совету Безопасности инициировать расследование нападения полиции на сотрудников миссии ООН в Косово, в частности на российского дипломата Михаила Краснощекова.