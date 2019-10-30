Экономика
Бизнес и территорияНовую пенсионную систему представили Минфин и Центробанк
Минфин и Центробанк представили на мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» новую систему добровольных пенсионных накоплений, которая получила название гарантированный пенсионный план. При использовании такой системы человек получит больше свободы в формировании пенсионных накоплений.
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с чего всё началось
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).РИА Новости29 октября в 04:59
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