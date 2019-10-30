Экономика
Рифей-ПермьРоссиянам представили новую систему пенсионных накоплений
Центробанк и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений – «гарантированный пенсионный план», сообщает РИА Новости. Россияне смогут копить на пенсию в НПФ из своей зарплаты и получать налоговый вычет по НДФЛ на взносы до 6%.
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с чего всё началось
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.РИА Новости29 октября в 04:59
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В Минфине подсчитали расходы бюджета от льгот в новой системе накопительной пенсии
ТАСС29 октября в 06:01
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