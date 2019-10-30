Экономика
АБННовая система пенсионных накоплений коснется самозанятых россиян
Как сообщает РБК со ссылкой на заявление Минфина, закон о добровольных пенсионных накоплениях не предусматривает запрета на участие самозанятых в ГПП. Налоговые льготы для этих граждан будут обсуждаться дополнительно. Предположительно, система ГПП охватит 72,5 миллиона человек.
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«Пенсия для 5-10% россиян»: кто сможет накопить на старость по новой системе
Forbes29 октября в 15:47
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