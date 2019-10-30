с чего всё началось

Как сообщает РБК со ссылкой на заявление Минфина, закон о добровольных пенсионных накоплениях не предусматривает запрета на участие самозанятых в ГПП. Налоговые льготы для этих граждан будут обсуждаться дополнительно. Предположительно, система ГПП охватит 72,5 миллиона человек.

Общество Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.

Экономика Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.

Здоровье В Новосибирской области опровергли сокращение числа врачей Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на справку Минздрава России о состоянии здравоохранения в субъектах сообщило, что в 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.

Общество Вступил в силу запрет выдавать микрокредит под залог жилья В России с сегодняшнего дня вступает в силу закон, который запрещает микрофинансовым организациям кредитовать граждан под залог жилья – квартиры, дома или доли в недвижимости.

Политика Трамп предложил зачитать американцам стенограмму разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп выступил с предложением зачитать американцам стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, из-за которых против него запустили процедуру импичмента.

Общество В России подорожает молочная продукция Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации молочной продукции, чтобы отслеживать пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для пищевой безопасности.

Общество Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совету Безопасности инициировать расследование нападения полиции на сотрудников миссии ООН в Косово, в частности на российского дипломата Михаила Краснощекова.

Общество В России изменились ГОСТы на хлеб Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.

Происшествия Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.

Наука Назвали тревожный признак скорой смерти Тревожным признаком скорой смерти являются изменения в двигательной активности пожилых людей.

Экономика Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.