Экономика

АБНАБННовая система пенсионных накоплений коснется самозанятых россиян

Как сообщает РБК со ссылкой на заявление Минфина, закон о добровольных пенсионных накоплениях не предусматривает запрета на участие самозанятых в ГПП. Налоговые льготы для этих граждан будут обсуждаться дополнительно. Предположительно, система ГПП охватит 72,5 миллиона человек.
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с чего всё началось
Минфин и ЦБ определились и опубликовали
 для общественного обсуждения финальный проект новой системы накопительный пенсии, над которым работали еще с 2016 года.
ТАСС29 октября в 09:45

Подробнее о событии

Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых

РБК29 октября в 17:00

Новая система пенсионных накоплений коснется самозанятых

Телеканал 360°30 октября в 03:01

Новая версия пенсионной системы затронет репетиторов и таксистов

URA.Ru30 октября в 02:47

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

Lenta.ru30 октября в 01:59

Медведев не справляется: Зюганов предрек премьер-министру «политический дефолт»

Веквчера в 01:59

Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии

ТАСС29 октября в 09:45

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новости29 октября в 04:59
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
Общество

Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России

Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Происшествия

Мужа и жену нашли мертвыми в собственной квартире в Южно-Сахалинске

Следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
АСТВ 01:43
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства бывшего мэра Киселевска

РИА Новости 01:34
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Экономика

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Здоровье

В Новосибирской области опровергли сокращение числа врачей

Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на справку Минздрава России о состоянии здравоохранения в субъектах сообщило, что в 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru вчера в 07:13
Происшествия

В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб

Двое пострадавших пешеходов, пассажиры автомобиля Ssang Yong и водитель автомобиля Renault Logan были госпитализированы.
Российская газета 01:48
Общество

Вступил в силу запрет выдавать микрокредит под залог жилья

В России с сегодняшнего дня вступает в силу закон, который запрещает микрофинансовым организациям кредитовать граждан под залог жилья – квартиры, дома или доли в недвижимости.
Радио Маяк 00:28
Политика

Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане

Горошинский рассказал, что в аэропортах Тбилиси и Борисполе грузинским снайперам был обеспечен проход по поддельным документам без пограничного контроля.
Lenta.ru вчера в 19:35
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт вчера в 17:19
Кино

Отзыв о «Терминаторе» 2019: Шварценеггер меняет подгузники

VN.RU вчера в 23:31
Политика

Трамп предложил зачитать американцам стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением зачитать американцам стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, из-за которых против него запустили процедуру импичмента.
Взгляд.ру 02:19
Здоровье

Владимир Путин встретился с общественностью Калининградской области

Сегодня утром, 31 октября, Владимир Путин встретился с общественностью региона.
Вести Калининград вчера в 08:26
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Общество

В России подорожает молочная продукция

Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации молочной продукции, чтобы отслеживать пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для пищевой безопасности.
URA.Ru 01:24
Общество

Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совету Безопасности инициировать расследование нападения полиции на сотрудников миссии ООН в Косово, в частности на российского дипломата Михаила Краснощекова.
Российская газета вчера в 19:38
Общество

В России изменились ГОСТы на хлеб

Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.
Стерлитамакский рабочий 00:56
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Как подчёркивал Путин, гиперзвуковая ракета, скорость полёта которой составляет около 9 Махов, а дальность — более 1 тыс. км, способна поражать как морские, так и наземные цели.
RT на русском вчера в 12:26
Армия и оружие

Турция передала России 18 пленных сирийских военных

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о переговорах с Россией о передаче ей сирийских военнослужащих.
РИА Новости вчера в 21:47
Происшествия

Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
Известия вчера в 17:23
Футбол

«Спартак» в четвертьфинале Кубка России встретится с ЦСКА

Главное футбольное дерби России пройдет 4 марта 2020 года. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча красно-белых против дончан.
Газета.Ru вчера в 15:05
Армия и оружие

Минобороны показало видео перевооружения полка под Калугой на «Ярс»

Минобороны РФ опубликовало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку перевооружаемого ракетного полка в Козельском ракетном соединении РВСН.
РИА Новости 02:09
Наука

Назвали тревожный признак скорой смерти

Тревожным признаком скорой смерти являются изменения в двигательной активности пожилых людей.
ToDay News Ufa вчера в 11:54
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
РИА Новости вчера в 23:59
Происшествия

На площади 400 кв. м горит здание автотехцентра в Петербурге

Пожар произошел на улице Салова, 44 на площади 400 кв. м. Возгоранию присвоен уровень 1-Бис.
Росбалт 01:56
Политика

Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создавать военный союз

Россия не ставит вопрос о создании военного союза с Китаем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 01:20
Единоборства

Нейт Диас назвал Хабиба Нурмагомедова мертвой собакой

FightTime.ru вчера в 02:19
Шоу-бизнес

Джигурда пообещал нокаутировать Малахова

«Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль», -написал актер Джигурда пояснил, что причиной конфликта между ним и Малаховым стало то, что ведущий не извинился перед его бывшей супругой Мариной Анисиной, которую он, по словам актера, оскорблял в своих передачах.
ФедералПресс вчера в 21:14
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