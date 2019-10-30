Экономика
АБННовая система пенсионных накоплений коснется самозанятых россиян
Как сообщает РБК со ссылкой на заявление Минфина, закон о добровольных пенсионных накоплениях не предусматривает запрета на участие самозанятых в ГПП. Налоговые льготы для этих граждан будут обсуждаться дополнительно. Предположительно, система ГПП охватит 72,5 миллиона человек.
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с чего всё началось
Минфин и ЦБ определились и опубликовали для общественного обсуждения финальный проект новой системы накопительный пенсии, над которым работали еще с 2016 года.ТАСС29 октября в 09:45
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Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии
ТАСС29 октября в 09:45
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Общество
Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России
Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
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Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
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Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
Здоровье
В Новосибирской области опровергли сокращение числа врачей
Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на справку Минздрава России о состоянии здравоохранения в субъектах сообщило, что в 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Происшествия
В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб
Двое пострадавших пешеходов, пассажиры автомобиля Ssang Yong и водитель автомобиля Renault Logan были госпитализированы.
Общество
Вступил в силу запрет выдавать микрокредит под залог жилья
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Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане
Горошинский рассказал, что в аэропортах Тбилиси и Борисполе грузинским снайперам был обеспечен проход по поддельным документам без пограничного контроля.
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Отзыв о «Терминаторе» 2019: Шварценеггер меняет подгузники
Политика
Трамп предложил зачитать американцам стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением зачитать американцам стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, из-за которых против него запустили процедуру импичмента.
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Владимир Путин встретился с общественностью Калининградской области
Сегодня утром, 31 октября, Владимир Путин встретился с общественностью региона.
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Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Общество
В России подорожает молочная продукция
Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации молочной продукции, чтобы отслеживать пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для пищевой безопасности.
Общество
Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллег по Совету Безопасности инициировать расследование нападения полиции на сотрудников миссии ООН в Косово, в частности на российского дипломата Михаила Краснощекова.
Общество
В России изменились ГОСТы на хлеб
Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Как подчёркивал Путин, гиперзвуковая ракета, скорость полёта которой составляет около 9 Махов, а дальность — более 1 тыс. км, способна поражать как морские, так и наземные цели.
Армия и оружие
Турция передала России 18 пленных сирийских военных
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о переговорах с Россией о передаче ей сирийских военнослужащих.
Происшествия
Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
Футбол
«Спартак» в четвертьфинале Кубка России встретится с ЦСКА
Главное футбольное дерби России пройдет 4 марта 2020 года. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча красно-белых против дончан.
Армия и оружие
Минобороны показало видео перевооружения полка под Калугой на «Ярс»
Минобороны РФ опубликовало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку перевооружаемого ракетного полка в Козельском ракетном соединении РВСН.
Наука
Назвали тревожный признак скорой смерти
Тревожным признаком скорой смерти являются изменения в двигательной активности пожилых людей.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Экономика
Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
Происшествия
На площади 400 кв. м горит здание автотехцентра в Петербурге
Пожар произошел на улице Салова, 44 на площади 400 кв. м. Возгоранию присвоен уровень 1-Бис.
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Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создавать военный союз
Россия не ставит вопрос о создании военного союза с Китаем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".
Единоборства
Нейт Диас назвал Хабиба Нурмагомедова мертвой собакой
Шоу-бизнес
Джигурда пообещал нокаутировать Малахова
«Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль», -написал актер Джигурда пояснил, что причиной конфликта между ним и Малаховым стало то, что ведущий не извинился перед его бывшей супругой Мариной Анисиной, которую он, по словам актера, оскорблял в своих передачах.