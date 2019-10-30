Экономика

Lenta.ruLenta.ruНовая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Участвовать в ГПП граждане будут добровольно, самостоятельно перечисляя взносы в любом размере.
Читать в источнике
Комментировать1782
с чего всё началось
Основные положения представленного Минфином законопроекта о «гарантированном пенсионном плане»
 (ГПП) повторяют положения «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК), анонсированного еще в 2016 году.
РБКвчера в 08:16

Подробнее о событии

Государство не просило нас стареть

Накануне.Ru01:00

Эксперты: мотивация вступления в новую систему пенсионных накоплений пока не очевидна

ТАССвчера в 20:14

ЦБ РФ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений

ПРАЙМ29 октября в 18:46

Власти РФ назвали плюсы новой системы накопительных пенсий

Реальное времявчера в 15:12

Без гарантий: в чем проблема нового пенсионного плана Минфина

РБКвчера в 08:16

В Центробанке рассказали о факторах успеха новой системы пенсионных накоплений

Экономика сегодня30 октября в 10:27

В правительстве назвали плюсы новой системы накопительных пенсий

URA.Ruвчера в 17:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:16, Ашберн
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Ugpressa.ru 04:24
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru 21:50
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Политика

Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России

Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru 15:04
Общество

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 04:45
Единоборства

Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости 19:04
Экономика

«Сафмар» пригрозила Reuters иском о защите деловой репутации

Группа «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева не исключает возможности подачи иска о защите деловой репутации к информагентству Reuters, следует из заявления на сайте «Сафмар».
Rambler News Service 12:04
Гаджеты

Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото

В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices 04:53
Армия и оружие

Сектор Газа выпустил ракеты по Израилю

Сектор Газа выпустил семь ракет по территории Израиля, передает ТАСС со ссылкой на Армию обороны страны.
Газета.Ru 16:35
Кино

Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России

Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 30 октября в 21:00
Религия

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Энергетика

Расширение завода СПГ на Сахалине заморожено

Расширение завода СПГ на Сахалине, подконтрольного "Газпрому", заморожено из-за отсутствия необходимых запасов газа, сообщили "Рейтер" три источника, знакомые с планами развития завода.
Сахалин.Инфо 21:40
Шоу-бизнес

Вележева не станет подавать в суд после инцидента в самолете

РБК вчера в 10:04
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Экономика

ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.
РБК 13:56
Шоу-бизнес

Орбакайте кардинально сменила прическу

Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru 15:32
Общество

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Армия и оружие

Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку

Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 03:50
Общество

Правительство Британии ввело запрет на добычу газа методом фрекинга

Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в связи с риском появления сейсмической активности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
РИА Новости 21:00
Здоровье

Молодым сахалинским врачам разъяснили, из чего складывается большая зарплата

Каким образом начисляется заработная плата, на что рассчитывать молодому специалисту — такие вопросы поступили министру регионального здравоохранения Владимиру Ющуку во время встречи с молодыми специалистами.
Сахалин.Инфо 18:29
Происшествия

Российский пилот дал девушке «порулить» самолетом

Lenta.ru 10:15
Культура

Сергей Светлаков объяснил закрытие шоу «Прожекторперисхилтон» цензурой

Дни24 вчера в 03:55
Фигурное катание

Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при

Газета.Ru 22:41
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина впервые показала лицо сына

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости 18:23
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Авто

Обновлённый кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее

Мощность мотора равна 254 л.с. Кроссовер следующего модельного года появится у дилеров США в ноябре и будет доступен от 33,8 тысячи долларов, что по актуальному курсу составляет около 2,2 млн рублей — это на 1,5 тысячи долларов дороже дореформенной Mazda CX-9.
Тарантас Ньюс 02:50
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru 12:37
Происшествия

39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами

Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама.
РБК 20:12
Здоровье

Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей

Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
Коммерсантъ вчера в 11:45
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное