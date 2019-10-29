Экономика
Lenta.ruРоссиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).РИА Новостивчера в 04:59
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Финансовые власти представили очередной вариант самостоятельных накоплений на старость
Коммерсантъвчера в 15:37
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