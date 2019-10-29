с чего всё началось

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

Наука Прародину всего человечества нашли в Южной Африке В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.

Происшествия Ураган обесточил уже 47 населённых пунктов Приангарья В Приангарье число населённых пунктов, обесточенных ураганным ветром, увеличилось до 47, передает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Происшествия После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Общество Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.