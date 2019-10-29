Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новостивчера в 04:59

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Forbesвчера в 15:47

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

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