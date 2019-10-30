Экономика
REGNUMЦБ и Минфин РФ раскрыли детали новой системы пенсионных накоплений
Как пояснил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, в гарантированном пенсионном плане (ГПП) собраны особенности ряда продуктов: характеристика депозита (защищен гарантией АСВ) и доверительного управления (средствами управляют профессионалы). То есть будет несгораемая сумма.
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Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).РИА Новости04:59
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Политика
Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США
Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.
ФАН 02:48
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Технологии
Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего
"Трансмашхолдинг" изучает возможность создания в электропоездах коворкинг-зон, мест для зарядки электросамокатов, планирует выпускать электропоезда, в которых в час пик для экономии пространства можно будет сложить кресла, рассказал на форуме "PRO/Движение.1520" замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
РИА Новости 12:09
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета 18:02
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 12:35
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко устроила королевскую фотосессию
Несмотря на красивые снимки, текст, которым Костенко сопроводила публикацию, заставил некоторых задуматься.
ГлобалМСК.ру 09:13
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус 17:35
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости вчера в 06:36
Общество
Шварценеггера эвакуировали из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Из-за пожаров в Калифорнии был массово эвакуированы жители нескольких районов Лос-Анджелеса.
Pravda.Ru 08:52
Футбол
Канте и Рюдигер не помогут «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед»
Как подтвердил на пресс-конференции главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард, Канте и Рюдигер не будут готовы помочь команде в среду.
Евро-футбол.ру 15:24
Общество
В Минкомсвязи пообещали не допустить перебоев в вещании «Останкино»
Перебоев в вещании "Останкино" не будет, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
РИА Новости вчера в 04:57
Религия
ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью
Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК 14:20
Авто
Skoda раскрыла информацию о новой Octavia
Компания Skoda представила предсерийный прототип Octavia Combi нового поколения, премьера которого состоится в 2019 году.
Коммерсантъ 17:50
Киберспорт
Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года
Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.
CyberSport.ru вчера в 08:33
Кино
В Краснодаре и Сочи пройдет фестиваль нового британского кино
Юга.ру вчера в 09:32
Происшествия
Женщина погибла под колесами автомобиля в районе Старорусского
Одна из машин сбила её, а идущий следом японский внедорожник проехал по телу упавшей. От полученных травм женщина скончалась на месте.
АСТВ 17:48
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru 16:20
Здоровье
Первый в России центр по абилитации детей появится именно в Приморье
Приморский перинатальный центр станет первым в России лечебным учреждением, оказывающим недоношенным детям комплексную помощь.
КП - Владивосток 03:37
Общество
«Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова
Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиля Шамсутдинова, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.
News.ru 08:35
Общество
Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
"Проработать возможность заключения соглашения" Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами "экономических" уголовных дел, уехавшими за рубеж, — они смогут вернуться в Россию и дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения свободы на период следствия.
РБК 17:00
Футбол
Переводчик Карреры объяснил, за что тренер кричал на водителя автобуса
Не могут же ему просто сказать: "Уходи", - заявил Фетисов. Переводчик также рассказал, за что кричал итальянский специалист на Терентьева.
Газета.Ru 13:27
Экономика
Операторы связи попросили субсидировать затраты на «закон Яровой»
Для хранения огромных оъемов информации потребуется оборудование стоимостью от 10 до 20 % от общих затрат на поддержание и развитие сетей до 2024 года.
ФедералПресс 12:59
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Хоккей
У хоккеиста Евгения Малкина обнаружили гражданство США
Российский хоккеист Евгений Малкин тайком оформил гражданство США. Об этом сообщает портал Sports.ru со ссылкой на юриста Дмитрия Мачихина.
МК-Спорт вчера в 08:29
Футбол
У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба
По информации «Чемпионата», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы.
Спорт день за днем 16:48
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
REGNUM вчера в 14:47
Футбол
Артем Дзюба сразился с бойцом UFC Волковым в серии пенальти
Петербургский дневник 06:20