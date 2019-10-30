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Как пояснил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, в гарантированном пенсионном плане (ГПП) собраны особенности ряда продуктов: характеристика депозита (защищен гарантией АСВ) и доверительного управления (средствами управляют профессионалы). То есть будет несгораемая сумма.

Политика Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.

Политика В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.

Технологии Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего "Трансмашхолдинг" изучает возможность создания в электропоездах коворкинг-зон, мест для зарядки электросамокатов, планирует выпускать электропоезда, в которых в час пик для экономии пространства можно будет сложить кресла, рассказал на форуме "PRO/Движение.1520" замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

Политика Конгрессмены США одобрили санкции против Турции Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.

Шоу-бизнес Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Беременная Анастасия Костенко устроила королевскую фотосессию Несмотря на красивые снимки, текст, которым Костенко сопроводила публикацию, заставил некоторых задуматься.

Общество Грета Тунберг отказалась от экологической премии Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

Футбол Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.

Общество Шварценеггера эвакуировали из-за пожаров в Лос-Анджелесе Из-за пожаров в Калифорнии был массово эвакуированы жители нескольких районов Лос-Анджелеса.

Футбол Канте и Рюдигер не помогут «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед» Как подтвердил на пресс-конференции главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард, Канте и Рюдигер не будут готовы помочь команде в среду.

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Религия ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).

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Происшествия Женщина погибла под колесами автомобиля в районе Старорусского Одна из машин сбила её, а идущий следом японский внедорожник проехал по телу упавшей. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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