Экономика
Газета.RuНовая система пенсионных накоплений представлена в России
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Об этом информирует РИА "Новости". Согласно нововведению, россияне смогут самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию.
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Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).РИА Новости04:59
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