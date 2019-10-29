с чего всё началось

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Об этом информирует РИА "Новости". Согласно нововведению, россияне смогут самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию.

Армия и оружие В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35 Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Политика Чубайс прокомментировал поручение президента о невозврате госинвестиций по технопроектам Президент Владимир Путин поручил кабмину при участии Счетной палаты, Генпрокуратуры и Агентства стратегических инициатив определить допустимые случаи и объемы невозврата венчурных инвестиций, подготовить и внести соответствующие изменения в законодательство.

Происшествия Украинец позвонил в скорую 47 тысяч раз Прокуратура Донецкой области Украины сообщила о помещении в психиатрическую больницу жителя Краматорска, который за четыре месяца 47 тысяч раз позвонил в скорую помощь.

Шоу-бизнес Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.

Общество Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги Горничная отеля в Лос-Анджелесе Сара Кореа выставила на торги платье, в котором Леди Гага появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в прошлом году.

Экономика Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов: Бывшая жена не дает мне видеться с дочерью Решение пересмотреть размер алиментов семья Костенко-Тарасова приняла после рождения дочери и беременности модели, потери работы, и когда у него не стало заработка.

Политика У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Политика Россия, Турция и Иран приветствуют созыв конституционного комитета САР Старт прямых межсирийских переговоров состоится 30 октября, в среду, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом в Женеве.

Футбол УЕФА проведёт отбор ЧМ-2022 по обновлённой схеме УЕФА обнародовал проект отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре для европейских сборных.

Авто Автовладельцы встревожились ростом расходов на вождение Понятие «стоимость владения», рост которой был и есть одной из главных проблем автомобилистов, расширилось.

Политика Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата Власти Болгарии объявили персоной нон грата российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.

Политика Премьер-министр Ливана объявил об отставке правительства Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке правительства из-за политического кризиса и уличных беспорядков, 29 октября передает агентство Reuters.

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Авто Названа дата первого показа кроссовера Volkswagen Tacqua Компания Volkswagen назвала дату официальной презентации нового компактного паркетника Volkswagen Tacqua.

Армия и оружие Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.

Гаджеты Старые iPhone могут прекратить работать с ноября Владельцам iPhone заявили, что требуется немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.