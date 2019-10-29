с чего всё началось

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Об этом информирует РИА "Новости". Согласно нововведению, россияне смогут самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию.

Общество В России вступили в силу новые правила ОСАГО Поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств вступили в силу с сегодняшнего дня.

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».

Политика Конгресс США одобрил введение санкций против Турции Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции и ее финансового сектора, сообщает The Hill.

Происшествия Убитого сослуживцем сержанта похоронили в Забайкалье В селе Кука Читинского района прошли похороны сержанта Романа Ковалёва, которого застрелил сослуживец Рамиль Шамсутдинов.

Футбол Гол Жиркова признан лучшим в РПЛ в октябре Гол защитника Зенита Юрия Жиркова в матче 14-го тура с Крыльями Советов (2:0) на Самара Арене был признан лучшим в премьер-лиге в октябре.

Политика Премьер-министр Ливана объявил об отставке правительства Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке правительства из-за политического кризиса и уличных беспорядков, 29 октября передает агентство Reuters.

Политика «Нафтогаз» ждет от «Газпрома» предложений по Стокгольмскому арбитражу "Нафтогаз" предложил "Газпрому" официально передать свое видение вариантов погашения задолженности почти в $3 млрд, которая возникла по результатам Стокгольмского арбитража, и решения других открытых вопросов.

Общество Министр образования Томских поддержал сокращения в ЗабГУ В 60-80-х годах прошлого столетия строились и работали заводы, были крупные мастерские, поэтому специалисты с инженерным машиностроительным образованием устраивались на работу.

Наука Раскрыт способ защиты от внезапного рака Молекулярные биологи Копенгагенского (Дания) и Оксфордского университетов (Великобритания) раскрыли, как клетка защищает ДНК от фатальных повреждений.