Экономика

Газета.RuГазета.RuНовая система пенсионных накоплений представлена в России

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Об этом информирует РИА "Новости". Согласно нововведению, россияне смогут самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию.
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с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости04:59

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Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

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