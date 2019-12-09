Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПятая солнечная электростанция заработала в Бурятии

Пятая солнечная электростанция мощностью 15 мегаватт заработала в Хоринском районе Бурятии в воскресенье, 8 декабря, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
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В Бурятии введена в строй пятая солнечная электростанция

Номер одинвчера в 18:50

В Бурятии откроют еще одну солнечную электростанцию

Информ Полис online07 декабря в 22:57

В Бурятии в строй введена пятая солнечная электростанция

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 22:09

В Бурятии построили новую солнечную электростанцию

ТАССвчера в 21:03

В Бурятии заработала солнечная электростанция

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В Бурятии построили пятую солнечную электростанцию

REGNUM00:21

Новая солнечная электростанция построена в Бурятии

Народные новостивчера в 21:54
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:49, Ашберн
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Мосгорсуд отменил арест активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей

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Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций.
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Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
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Общество

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Суд арестовал экс-заведующую роддома № 27 по делу о халатности

Савеловский районный суд заключил под стражу экс-заведующую филиалом родильного дома ГКБ имени Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает Агентство "Москва".
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Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
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Популярная певица Анастасия Каменских кардинально изменила имидж – перекрасила волосы в ярко-красный цвет.
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Общество

Россияне назвали героев Отечества всех эпох

Россияне считают маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу героями Отечества всех эпох.
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Общество

Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Известия 03:10
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Общество

Якутскому журналисту отменили приговор за злоупотребление свободой СМИ

Кассационный суд во Владивостоке отменил приговор якутского городского суда журналисту еженедельника "Якутск вечерний" Михаилу Романову, признанному виновным в злоупотреблении свободой информации, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин.
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Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Общество

Илон Маск «выгулял» новый пикап Cybertruck в Лос-Анджелесе

Издание TMZ сообщает, что Илон Маск прокатился по улицам Лос-Анджелеса на новом пикапе Cybertruck и произвел фурор.
Piter.tv 02:32
Происшествия

Жителю Чечни грозит большой срок за видеоролик о начальстве

"Новая газета" отмечает, что большую часть жизни Ислам Нуханов провел не в Чечне, а в Когалыме, потому мог и не знать реалий жизни в этой республике.
Новые Известия 05:24
Технологии

В России разработали метод спасения осетра от браконьеров

Ученые СФУ при участии коллег из РАН создали уникальный метод для обеспечения осетра от браконьеров.
Дни24 03:14
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Политика

Порошенко в центре Киева закидали яйцами

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Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
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Армия и оружие

Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады

Ядерная триада — это оснащенные ядерным оружием вооруженные силы, включающие стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подлодки.
РИА Новости 04:01
Политика

Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»

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Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
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Российского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажира

После инцидента водитель высадил пассажира и уехал. В машине таксиста остались паспорт пострадавшего, а также его iPhone и банковские карты.
Lenta.ru 05:25
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Кулер Thermalright Frost Spirit оснащён двухсекционным радиатором

Изделие относится к башенному типу. Оно оснащено довольно массивным радиатором, который имеет двухсекционную конструкцию.
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Происшествия

В Удмуртии ребенок-инвалид скончался после смерти матери

В городе Можга в Удмуртии обнаружены тела 13-летнего подростка с тяжелой формой ДЦП и его матери.
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Происшествия

Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
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Общество

В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии

В Пенсионном фонде рассказали "Российской газете" об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена.
РИА Новости 04:13
Происшествия

Младенец в Бурятии больше суток пробыл взаперти с мёртвыми родителями

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, вечером 8 декабря в одной из квартир были обнаружены тела мужчины 40 лет и его 34-летней супруги.
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«Тинькофф» запустил собственное суперприложение

Банк «Тинькофф» обновил свое мобильное приложение, добавив в него окно «Сервисы», которое собрало и финансовые и потребительские услуги.
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Исследование объясняет образование пузырьков азота в озерах Титана

Территория новостей вчера в 07:02
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