Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняНовая уязвимость обнаружена на самолетах Boeing 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении самолетов серии 737 MAX, сообщило агентство Reuters.
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