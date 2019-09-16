Общество
РИАМОНовая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября
В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости. Так, в период с 23 по 27 сентября в столице ожидается повышенный для этого времени года температурный режим — до 15-16 градусов тепла днем.
Читать в источнике
Оценить97
с чего всё началось
Существенное улучшение погодных условий ожидается в Москве с 23 сентября, средняя температура составит плюс 15 градусов, такая погода будет свидетельствовать о наступлении третий волны бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости05:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 22:01, Вашингтон
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Экономика
Бунт на корабле
Все-таки прав был лучший и талантливый поэт нашей эпохи Маяковский, когда называл чиновников «прозаседавшимися».
Росбалт 05:21
Экономика
Рост промпроизводства в России в августе ускорился до 2,9%
Промышленное производство в России в августе выросло на 2,5%, а в годовом выражении — на 2,9%. Такие данные приводит 16 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 13:15
Политика
США обвинили Иран в атаке НПЗ на территории Саудовской Аравии
Ранее накануне представитель администрации президента США заявил журналистам, что Вашингтон располагает доказательствами причастности Ирана к атаке на саудовский НПЗ, а не йеменских повстанцев-хуситов, взявших на себя ответственность.
ГЛАС.RU 03:12
Футбол
Три с половиной года без Лиги чемпионов: «Зенит» сыграет с «Лионом»
Привет, "Лион" "Зенит" не играл в Лиге чемпионов три с половиной года.
РИА Новости 17:10
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Экономика
Прожиточный минимум на Украине увеличится в 2020 году на $6,6 в месяц
"Установить в 2020 г. прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 г. - 2027 гривен (около $82), с 1 июля - 2118 гривен (около $86), с 1 декабря - 2189 гривен (около $88,5)", - отмечено в проекте бюджета.
Вести.Финанс 08:37
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Здоровье
В Петрозаводске врачи «скорой помощи» начали «итальянскую забастовку»
В Петрозаводске работники станции скорой медицинской помощи (ССМП) объявили «итальянскую забастовку».
Росбалт 11:08
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма вчера в 06:22
Гаджеты
Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6
Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру 16:03
Гаджеты
Раскрыты конфигурации планшетов Microsoft Surface Pro 7
В Сети появилась информация о новом планшете Microsoft Surface Pro 7. Об этом сообщает iXBT.Как стало известно, аппарат будет доступен в нескольких конфигурациях.
UfaTime.ru вчера в 11:40
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Авто
В Уфе выставили на торги арестованные автомобили
ИА DixiNews // Новости Уфы 04:03
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб
Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Космос
Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году
ТК Звезда 14 сентября в 17:44
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Игры
В World of Tanks появится трассировка лучей
Сообщается, что технология теней с трассировкой лучей, под названием enCore RT, теперь будет поддерживаться в игре.
Игромания.ру 04:02
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Авто
Жители РФ пересаживаются на китайские кроссоверы
Похожие результаты отмечаются и у компании Geely: с января по август нынешнего года в России было реализовано на 252% больше машин, чем за аналогичный период 2018 года, а в прошлом месяце рост продаж составил 134%.
Тарантас Ньюс 08:37
Общество
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru 21:02
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Политика
Захарова назвала фантастикой сообщения о шпионаже россиян за ФБР
Мария Захарова заявила, что сообщения издания Yahoo News о подозрении высланных из США российских дипломатов в слежке за ФБР являются фантастической историей.
Gazeta.SPb 17:03
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:11