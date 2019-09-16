Существенное улучшение погодных условий ожидается в Москве с 23 сентября, средняя температура составит плюс 15 градусов, такая погода будет свидетельствовать о наступлении третий волны бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

с чего всё началось

В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости. Так, в период с 23 по 27 сентября в столице ожидается повышенный для этого времени года температурный режим — до 15-16 градусов тепла днем.

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Экономика Бунт на корабле Все-таки прав был лучший и талантливый поэт нашей эпохи Маяковский, когда называл чиновников «прозаседавшимися».

Экономика Рост промпроизводства в России в августе ускорился до 2,9% Промышленное производство в России в августе выросло на 2,5%, а в годовом выражении — на 2,9%. Такие данные приводит 16 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Политика США обвинили Иран в атаке НПЗ на территории Саудовской Аравии Ранее накануне представитель администрации президента США заявил журналистам, что Вашингтон располагает доказательствами причастности Ирана к атаке на саудовский НПЗ, а не йеменских повстанцев-хуситов, взявших на себя ответственность.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Экономика Прожиточный минимум на Украине увеличится в 2020 году на $6,6 в месяц "Установить в 2020 г. прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 г. - 2027 гривен (около $82), с 1 июля - 2118 гривен (около $86), с 1 декабря - 2189 гривен (около $88,5)", - отмечено в проекте бюджета.

Общество Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.

Кино Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова» По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».

Гаджеты Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6 Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).

Гаджеты Раскрыты конфигурации планшетов Microsoft Surface Pro 7 В Сети появилась информация о новом планшете Microsoft Surface Pro 7. Об этом сообщает iXBT.Как стало известно, аппарат будет доступен в нескольких конфигурациях.

Кино Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.

Политика Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.

Происшествия В Томске автобус с пассажирами врезался в столб Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Политика Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Игры В World of Tanks появится трассировка лучей Сообщается, что технология теней с трассировкой лучей, под названием enCore RT, теперь будет поддерживаться в игре.

Авто Жители РФ пересаживаются на китайские кроссоверы Похожие результаты отмечаются и у компании Geely: с января по август нынешнего года в России было реализовано на 252% больше машин, чем за аналогичный период 2018 года, а в прошлом месяце рост продаж составил 134%.

Общество Четыре страны Центральной Америки остались без электричества Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.

Здоровье Употребление помидоров может быть вредно для здоровья По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.

Происшествия Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Захарова назвала фантастикой сообщения о шпионаже россиян за ФБР Мария Захарова заявила, что сообщения издания Yahoo News о подозрении высланных из США российских дипломатов в слежке за ФБР являются фантастической историей.