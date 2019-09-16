Общество

РИАМОРИАМОНовая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября

В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости. Так, в период с 23 по 27 сентября в столице ожидается повышенный для этого времени года температурный режим — до 15-16 градусов тепла днем.
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Синоптики рассказали, когда ожидать третью волну бабьего лета в Москве

Существенное улучшение погодных условий ожидается в Москве с 23 сентября, средняя температура составит плюс 15 градусов, такая погода будет свидетельствовать о наступлении третий волны бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 22:01, Вашингтон
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