Происшествия
Эхо МосквыНовая волна сообщений об угрозах взрыва проходит сегодня в Москве
Рабочая неделя для сотрудников столичных судов началась с эвакуации. Ложные сообщения о минировании получили 12 судов. Около тысячи человек пришлось вывести на улицу, угроза не подтвердилась, сейчас работа почти восстановлена.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Около 850 человек эвакуировали из школы на севере Москвы в связи с угрозой взрыва
Агентство Москвавчера в 05:31
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 05:15, Ашберн
Общество
Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Спорт
Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй
Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Политика
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Политика
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Бортников сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета заявил о том, что одной из угроз для безопасности страны являются действия украинских радикалов, сообщает агентство ТАСС.
Происшествия
Молодой рецидивист зарезал четырех человек в российском селе
В селе Вельяминова (Карачаевский район Брянской области) найдены тела четырех человек в возрасте от 26 до 50 лет с ножевыми ранениями, предполагаемый убийца задержан.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Путешествия
В России увидели плюсы от подорожания отелей в Турции
Введение налога на проживание в отелях Турции может поспособствовать развитию туризма внутри России.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
Политика
«Договорились продолжать договариваться»: итоги «нормандского саммита»
В Париже состоялась первая за три года встреча «нормандской четверки» с участием глав России, Украины, Франции и Германии.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Гаджеты
Samsung запустила trade-in для носимых устройств
Samsung запустила trade-in для носимых устройств Южнокорейская Samsung запустила в России программу trade-in для смарт-часов.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Происшествия
Строительство порта в Пионерском решили «заморозить»
Политика
Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Общество
31 декабря объявили выходным в Ленинградской области
Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Происшествия
В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.
Кино
Netflix выпустил отдельные трейлеры про Геральта, Цири и Йеннифэр
Кино
Роман Агеев поблагодарил съемочную группу «Ржева» за профессионализм
Агеев отметил, что во время кинопоказа фильма «Ржев» зал был полон, в том числе и в Москве.