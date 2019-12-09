Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыНовая волна сообщений об угрозах взрыва проходит сегодня в Москве

Рабочая неделя для сотрудников столичных судов началась с эвакуации. Ложные сообщения о минировании получили 12 судов. Около тысячи человек пришлось вывести на улицу, угроза не подтвердилась, сейчас работа почти восстановлена.
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Московские школы проверили после сообщений о минировании

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Агентство Москвавчера в 05:31

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Интерфаксвчера в 04:39
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Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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Коммерсантъ вчера в 17:53
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Обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро огласят приговор

МР7.ру 02:57
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Газета.Ru вчера в 14:21
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Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

RT на русском 04:47
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Политика

Бортников сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета заявил о том, что одной из угроз для безопасности страны являются действия украинских радикалов, сообщает агентство ТАСС.
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В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
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Путешествия

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Введение налога на проживание в отелях Турции может поспособствовать развитию туризма внутри России.
Lenta.ru 05:09
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В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

REGNUM вчера в 14:49
Политика

«Договорились продолжать договариваться»: итоги «нормандского саммита»

В Париже состоялась первая за три года встреча «нормандской четверки» с участием глав России, Украины, Франции и Германии.
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Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
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Samsung запустила trade-in для носимых устройств Южнокорейская Samsung запустила в России программу trade-in для смарт-часов.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
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Строительство порта в Пионерском решили «заморозить»

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На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
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31 декабря объявили выходным в Ленинградской области

Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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