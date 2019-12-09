Рабочая неделя для сотрудников столичных судов началась с эвакуации. Ложные сообщения о минировании получили 12 судов. Около тысячи человек пришлось вывести на улицу, угроза не подтвердилась, сейчас работа почти восстановлена.

Новая волна сообщений об угрозах взрыва проходит сегодня в Москве

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