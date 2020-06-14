Общество

Газета.RuГазета.RuНовая волна тепла придет в европейскую часть России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости". По его словам, до пятницы, 19 июня, будет наблюдаться жаркая погода, придет "очередная волна тепла".
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Роман Вильфанд
С понедельника антициклон, который установился над Скандинавией, перемещается в Россию и опять возвращается жаркая погода. С понедельника будет плюс 23-25 градусов, а во вторник — плюс 25-30 градусов.
— Роман ВильфандРБК вчера в 23:45
с чего всё началось

Вильфанд рассказал о новой «волне тепла» в Европейской России

Жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая "волна тепла" с начала лета, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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