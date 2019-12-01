Армия и оружие

Вести.RuВести.RuНовейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии. Как рассказал "Интерфаксу" в воскресенье командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин, это первая станция такого типа.
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«Контейнер», обнаруживающий «стелсы», заступил на боевое дежурство в Мордовии

Вестник Мордовии05:25

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ФАНвчера в 19:37

«Контейнер» в Мордовии заступил на боевое дежурство

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Первая в России загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство

ТК Звездавчера в 23:59

Первая загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство

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В Мордовии на дежурство встал радар-охотник за самолетами «стелс»

Российская газета04:13

Первая загоризонтная РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство

Военное деловчера в 16:08
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Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях

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